Exnovia de Piqué reacciona a la ruptura del futbolista con Shakira

Nuria Tomás, la ex novia de Gerard Piqué, habló por segunda ocasión sobre el rompimiento de Shakira con el futbolista, pues se sinceró frente a medios de comunicación y confesó que le parece increíble que sigan vinculándola con el exBarcelona a 13 años de su relación.

La historia de amor entre Tomás y Piqué se remonta al 2009, cuando se conocieron en una fiesta y posteriormente comenzaron a salir, si bien la modelo ha externado en anteriores ocasiones que terminaron su amorío de forma amistosa y no le guarda rencor a ninguno de los dos, lo cierto es que se conoce: su enlace duró poco más de un año y terminó en el 2010, momento en el que el entonces futbolista conoció a la intérprete de “Ojos Así” en el Mundial de Sudáfrica.

De ahí se comenzó a especular que Piqué le había sido infiel a la actriz con la barranquillera.

Aunque Nuria se encuentra en otra etapa de su vida y está casada con el empresario August Puig, con quien tiene dos hijos, su pasado con el novio de Clara Chía sigue causando revuelo.

Resulta que fue cuestionada por la prensa española acerca de cómo está llevando que su nombre aparezca en algunos titulares por haber sido pareja de Piqué.

“Pues la verdad...desgraciadamente me he acostumbrado ya, y ni lo miro, ni lo veo, y me resulta increíble que después de tantos años sigan nombrándome por ese tema pero lo asumo”, expresó.

Asimismo externó que no se atreve a dar una opinión sobre el comportamiento de Shakira hacia su expareja y la joven estudiante, pues sus recientes éxitos han lanzado fuertes dardos a los enamorados.

“No me atrevo a opinar porque cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva de su manera, entonces no soy nadie para opinar, no la conozco, no he tenido la oportunidad de preguntarle”, dijo.

A pesar de que intentó ser reservada con el tema y también evadio la respuesta sobre Chía, sí estuvo de acuerdo con Shakira en relación a que las mujeres se deben de apoyar unas a otras.

“Todas nos tenemos que ayudar y todas estamos a una. Muchas veces no pero yo me estoy encontrando apoyo femenino desde hace muchos años”, contestó.

Tras esto, no dejó en claro si aún mantiene una relación amistosa con Piqué.



Foto vía Instagram @nuria_tomas