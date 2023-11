Exesposa de Pablo Lyle, más enamorada que nunca, presume nuevas fotos con su novio

Mientras el actor Pablo Lyle se encuentra cumpliendo una condena en prisión por homicidio involuntario, su exesposa, Ana Araujo, ha decidido rehacer su vida y actualmente vive un romance con un fotógrafo de nombre Marco Lavín.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Araujo decidió gritar a los cuatro vientos su nuevo amor, mediante algunas fotografías que publicó en sus redes sociales; sin embargo la respuesta de los usuarios no fue tan buena, ya que le llovieron las críticas.

Pero ni los ataques ni los reclamos de las redes sociales han afectado la relación de Ana y Marco, incluso, en unas nuevas imágenes que compartió en su cuenta oficial de Instagram, se ven más enamorados.

A través de una de sus historia, Araujo presumió una romántica postal en el que se aprecia un libro con un separador compuesto por tres fotografías con su nuevo novio, junto con las siguientes palabras: “¿así o más cursi mi separador?”.





La expareja de Pablo Lyle vive una nueva relación con un fotógrafo de nombre Marco Lavín. Foto: Instagram





Ante los comentarios buenos y malos comentarios, la expareja de Lyle, hace algunas semanas, escribió una reflexión en una publicación, relacionada con el dolor que vive en la actualidad.

“¿Qué significado tiene la palabra dolor en mí? Es como una presión en la garganta. Lágrimas en los ojos. El dolor en el pecho anuncia esa vieja conocida, la decepción. Me duele la vida, me parece hermosamente cruel; me duele la soledad, mi sabia compañera.

“Me duele la maternidad, aunque es la maestra que más admiro, me duele la insuficiencia, esa que me ha empujado a seguir buscándome, me duele haberme perdido”.

Araujo cuenta con 118 mil seguidores en dicha red social en donde comparte su experiencia en la repostería, además cuenta con un podcast relacionado al bienestar.

