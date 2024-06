Exbailarín de Thalía relata cómo una brutal agresión lo dejó cuadrapléjico: "he estado postrado en una silla"

"Bailar para Thalía solo existe en mi recuerdo" es la frase con al Roberto González, exbailarín de Thalía, resume el percance que vivió hace más de siete años y que le arrebató no solo la posibilidad de volver a pisar un escenario; también la de moverse.

En la década de los 90, González fue un destacado bailarín que formó parte del equipo de Thalía; incluso, apareció en el videoclip de "Por tu amor", canción que aparece en el disco "Amor a la mexicana" y que se convirtió en todo un éxito para la cantante. Sin embargo, años más tarde, la carrera de Roberto se vio trágicamente interrumpida por un brutal ataque que lo dejó postrado en una cama.

En su cuenta de TikTok, González narró con detalle aquel fatídico día. Según su testimonio, todo comenzó con un altercado relacionado con la mascota de sus vecinos: "Estaba en mi condominio (en Quintana Roo), cuando la vecina sacó a sus perros sin correa; uno de ellos se metió (a mi departamento) para hacerse pipí por todas partes. Discutimos y los dos nos fuimos enojados", dijo.

Para Roberto las cosas hubieran quedado hasta ahí, pero, asegura, la mujer fue a quejarse con su esposo y lo que pudo haber sido un simple pleito, terminó en una agresión que le causó una grave lesión medular: "Ella fue a decirle no se qué cosas al su esposo, (él) vino endemoniado y me electrocutó. Me atacó y me empezó a agarrar a golpes y a patadas junto a su esposa. Los dos me hicieron una lesión medular que me dejó cuadrapléjico: no puedo mover mis brazos ni mis pies, y hasta la fecha he estado postrado en una cama", agregó.









Según detalló, desde entonces inició una batalla legal para buscar justicia y que las personas que destruyeron su vida paguen por lo sucedido. Por desgracia, las autoridades han aplazado su caso en varias ocasiones, la última en febrero de este año, a petición de la defensa de su contraparte.

En la grabación que ya supera el millón de reproducciones, Roberto explica que está a pocos días de que la audiencia final se lleve a cabo y, si quiso hacer pública su situación, es para que los jueces, abogados y todas las partes que están involucradas no desvirtúen las leyes y, por fin, se pueda hacer justicia.

En otros videos, González muestra cómo ha sido su recuperación, su día a día atado a una silla de ruedas y, sobre todo, los avances (aunque pocos) en su proceso. Incluso, pide a los usuarios que disfruten el presente pues no saben cuán su vida podría cambiar para siempre: "Hace años bailé para Thalía, me pone nostálgico recordar esas experiencias (porque) por culpa de mi agresor y su esposa ya no puedo ni bailar. Disfruten hacer lo que aman, no saben cuando puede ser la última vez", escribió.

Hasta el momento, la intérprete de "Arrasando" no se ha pronunciado al respecto; pero varias figuras del medio artístico como la actriz Daniela Aedo.





@justiciapararobert Hace muchos años bailé para @Thalia, me pone nostalgico recordar esas experiencias, por culpa de mi A gre S0R y de su esposa ya no puedo ni bailar, por eso disfruten hacer lo que aman, no saben cuando podría ser la última vez… #justiciapararobert #lordcobarde #brunomars #thalia #baile #vivir ♬ Por Amor - Thalia





