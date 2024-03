"María Mercedes" llega a streaming pero en versión ¡HD!

La década de los 90 fue una época de consagración para Thalía como actriz de telenovelas, gracias a que realizó la famosa trilogía de las Marías, algo que le dio muchos fans alrededor del mundo, es por eso que ahora a través de la plataforma de ViX estas historias tendrán un nuevo alcance, ya que el 29 de abril llegará "María Mercedes" (1992), pero lo hará en HD.

Para que esto sucediera era necesario que cada uno de los capítulos pasara por un proceso de restauración, ya que la imagen fue grabada hace 32 años y los formatos han cambiado, así que esta digitalización incluyó desde corrección de color hasta el audio, para que los fans de esta telenovela la puedan disfrutar en alta definición.

María Mercedes al principio fue pensada para la actriz Victoria Ruffo, pero ésta no estuvo convencida del todo con la historia y la rechazó, entonces el productor Valentín Pimstein pensó en Thalía, quien aceptó el protagónico no sin antes pedirle un cambio, que su personaje no tuviera joroba, ya que esta historia se basaba en la telenovela Rina, la cual fue protagonizada en 1977 por Ofelia Medina; después de esto la también cantante se puso bajo las órdenes de Beatriz Sheridan que la dirigió.

Thalía estuvo acompañada de Arturo Peniche, Carmen Salinas, Laura Zapata, Gabriela Goldsmith, Fernando Ciangherotti, Nicky Mondellini y

Diana Golden, con quienes contó la historia de esta humilde muchacha quien después del abandono de su madre se hace cargo de sus tres hermanos y su padre alcohólico, a quienes mantiene trabajando de lo que sea, incluyendo la venta de billetes de lotería, pero su vida cambió cuando un hombre millonario a punto de morir le pide sea su esposa, lo que le traerá problemas con los parientes de su marido.

Después de la buena aceptación que tuvo María Mercedes ganó en 1993 diversos reconocimientos como Premio TVYNovelas como Mejor Actriz Joven, Mejor Actor Protagónico, Mejor Villana, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto; premios Eres y Bravo como Mejor Actriz para Thalía.

