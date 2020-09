Exasistente de José José criticó el homenaje que hizo Alejandra Ávalos

En marco del primer aniversario luctuoso de José José, Laura Núñez criticó el homenaje que Alejandra Ávalos hizo para "El Príncipe de la Canción" ya que, para ella, sólo usan la imagen del cantante para llamar la atención.

"Se vale (hacer el homenaje), pero se vale con decencia. Yo sé que la señora está carente de cámaras...Todos somos libres de homenajearlo como queramos pero no por jalar cámara. No hay un éxito de la señora desde hace más de 30 años. Ella tiene que jalar cámara".

Quien fuera la asistente de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del músico, dio su opinión acerca de la demanda que Anel puso contra la cantautora de 51 años.

"No sé (cómo va la demanda) porque yo no la interpuse. Pero tanto a ella como la gente que se aprovecha, que saquen las pruebas. Es lo que pedimos, no nada más digas para salir en cámara. Yo sé que es muy bonito, pero si lo vas a hacer, hazlo con responsabilidad".

Laura Núñez también habló acerca del homenaje que le rindió el club de fans de José José en el Parque de la China y confesó que no ha sido fácil para ella superar la partida de su amigo.

"Ya lo habíamos planeado para no pasar desapercibido y demostrarle que lo seguimos queriendo y recordando. Ha sido un año triste y la pandemia no ayudó mucho, pero se le recuerda con mucho cariño y respeto".

El cariño por José José hizo que varias personas se juntaran en su estatua ubicada en el Parque de la China para que cantaran temas clásicos como "Almohada", "Lo pasado, pasado" y "La nave del olvido".

