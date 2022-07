Exalumna de “La Academia” acusa a la producción de fraude

El último concierto de “La Academia” no solo trajo consigo grandes polémicas y encontronazos entre el panel de jurados, como ya es costumbre, también estuvo llenos de sorpresas.

Durante toda la semana, el director, Alexandre Acha, había anunciado que uno de los alumnos expulsados tendría la oportunidad de volver, para ocupar el lugar de Emilio, el joven que desistió a causa de los fuertes problemas de ansiedad que atravesaba. El público votó y al final de la noche no fue uno, sino tres los elegidos para retomar su lugar.: Zunio, Eduardo e Isabela

Sin embargo, todo parece indicar que no fueron los televidentes los encargados de escoger a los afortunados, pues una de las exacadémicas denunció, a través de las redes sociales, que todo estaba arreglado por la producción.

Se trata de Alejandra, quien minutos antes de que dieran por terminada la dinámica pidió a sus seguidores que ya no votaran por ella, pues entre los planes nunca estuvo el que ella regresara, incluso, aseguró que ya sabía quien entraría:

“Ya no voten por mí, ya sabemos quién va a entrar a la casa y me da mucho gusto por esa persona, los quiero mucho a todos, pero ya no voten por mí”, dijo.

Asimismo aseguró que tenía evidencia de que la votación siempre estuvo arreglada, ya que varios de sus seguidores le mandaron capturas de pantallas y videos en los que la aplicación no registraba los votos a su favor.

Hasta el momento ni los productores ni el equipo del reality de Azteca ha hablado al respecto, sin embargo, los fans del programa ya se han manifestado y exigen una explicación, pues también han hecho evidente que en las tarjetas donde debería aparecer el nombre del expulsado no viene escrito, como lo mostró, por accidente, Yahir a las cámaras.

