Exacadémico culpa a Magda Rodríguez de la muerte de su madre, Escalona sale en defensa

El cantante Daniel Riolobos se unió a la serie de acusaciones que señalan a programas de entretenimiento que hacen mal uso de su poder como medios de comunicación, pues ayer señaló a Magda Rodríguez, quien fuera productora en la generación de “La Academia” en la que él participo, como la responsable de la muerte de su madre, quien sufrió un infarto que no fue atendido a tiempo, durante la emisión de uno de los conciertos del reality show.

Desde que Yuridia habló de los efectos que le produjeron los comentarios despectivos que Paty Chapoy hizo en “Ventaneando” acerca de su cuerpo, diferentes personalidades del medio han alzado la voz contando su experiencia. En esta ocasión fue el exacadémico Daniel Riolobos que recurrió a sus redes sociales para señalar lo que sucedió en torno a la muerte de su madre, un evento que le cambió la vida para siempre.

En 2019, durante su participación en “El minuto que cambió mi destino”, el interprete relató cómo sucedió el fallecimiento de su madre, pues la tragedia había tenido lugar una década atrás, cuando Daniel se convirtió en uno de los participantes de la octava generación de “La Academia”. Mientras el joven, que en esa época tenía 24 años, estaba dentro de la casa del reality, recibió una noticia; la muerte de su abuelita.

El interprete recuerda que la producción del concurso le permitió abandonar las instalaciones para acudir al velorio de su abuelita, en el que se reencontró con su mamá, a la que notó muy sensible ante la pérdida que estaba atravesando:

“Yo fui al velorio incluso, vi a mi mamá muy mal, le afectó mucho, era muy amiga de mi abuela. La vi en el velorio y le pregunté: ´-Oye, mamá ¿quieres que me salga de ´La Academia´ y venirte a apoyar porque si te pasa algo me voy a morir´, y me dijo: ´-Mira, Daniel aunque yo me muera tienes que seguir adelante hasta el final, prométemelo´”, recordó.

Días más tarde, su madre asistió al concierto de “La Academia”, el cual sucedía el domingo de cada semana, y mientras Daniel interpretaba “Amor eterno”, tema compuesto por su mentor Juan Gabriel, ella sufrió un infarto, pero él no advirtió lo que pasaba hasta que terminó de cantar.

Al acabar su participación, el conductor, que en esa época era Rafael Araneda, le expresó frente a las cámaras que su madre se había desmayado, por lo que el se aproximó inmediatamente al lugar donde ella se encontraba su madre, ya rodeada de un grupo de personas que trataban de reanimarla; entre ellas, Asael, el novio de su hermana Adriana, fue quien cargó a su mamá para trasladarla a la ambulancia, pese a que el servicio médico estaba presente.



Foto: Instagram

En ese momento, el cantante negó que se haya tratado de negligencia:

“No voy a decir que fue una negligencia porque no, no fue así, estábamos en vivo, son las cosas como pasan”, indicó.

Sin embargo, sí señaló que la atención médica no sucedió de forma oportuna, pues la producción decidió esperar a que Daniel terminara su interpretación para acercarse a ver qué le había ocurrido a su madre.

“Hay imágenes donde yo estoy cantando, yo no me di cuenta de la situación y ya las cámaras estaban tomando la situación; sale mi hermana desesperada, pues imagínate estaba a lado de ella, fue algo terrible, terrible”, destacó.

Luego de eso, su madre entró en estado vegetal y murió ocho meses más tarde. “Desgraciadamente, ya no volvió a hacer igual nunca”, compartió.

En este contexto, Daniel revivió el evento que tuvo lugar en 2010, acusando en su cuenta de Twitter, la falta de responsabilidad de la producción del reality:

“Me preguntan los medios si Magda Rodríguez mató a mi madre, la respuesta es sí y ahora su hermana y su pin*** hija asquerosa manejan el programa ´Hoy´. Que Dios las perdone”.

A raíz de estas declaraciones, la comunicadora Berenice Ortiz abordó a Andrea Escalona, hija única de Magda, afuera de las instalaciones de Televisa para cuestionarla acerca de qué pensaba de las recientes declaraciones de Riolobos.

La conductora no sólo negó categóricamente las acusaciones del exacadémico, sino que indicó que su madre fue una mujer de valores y calidad humana que, antes de pensar en los niveles de audiencia, se preocupó por la situación que había ocurrido aquella ocasión.

“Ustedes conocieron a Magda, una mujer de trabajo, con calidad humana. Si alguien se preocupó por su mamá, por él y todo, con todo y el reality, el rating, el show, fue ella”, destacó, por lo que pidió a la prensa que no diera voz a este tipo de comentarios, pues también dijo que ella perdió su madre, en un contexto laboral, y no por ello está buscando culpables de su partida.

melc