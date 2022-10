Ex de Ingrid Coronado defiende a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar: "Yo hubiera hecho lo mismo”

Luego de que en fechas recientes Ingrid Coronado asegurara que Fernando del Solar la excluyó dentro del testamento, Charly López, exesposo de la condcutora, salió en defensa de Anna Ferro.

“Yo no puedo dar un punto de vista hasta no saber. Yo como papá no dejaría a Emiliano nunca, es el único que está en mi testamento, pero yo no sé qué haya pasado con Fernando, desconozco qué haya hecho Ingrid”, dijo el cantante.

El exGaribaldi admitió que del Solar era un tipazo y recordó que, en algún momento, se disculpó públicamente con él porque llegó a equivocarse, pero dejó en claro que Fernando amaba a sus hijos, por lo que no no cree que los haya dejado desprotegidos.

“Los seres humanos somos medio descuidados y dejamos para mañana las cosas, puede ser, no puedo decir otra cosa”, declaró a los medios de comunicación.

Al ser cuestionado acerca de si considera que la viuda de Fernando, Anna Ferro lo habría influenciado para modificar el testamento, respondió lo siguiente:

“Con un hijo nadie te puede influenciar. Yo no conozco un papá o una mamá que se deje influenciar por otra persona para no dar nada a sus hijos, esa es mi percepción”.

“Anna Ferro se portó increíble con Fernando desde que él terminó con la señora (Coronado). Lo cuidó, estuvo con Fernando no se fue porque estuviera enfermo, se fue por otra cosa, creo que fue más de tristeza”, opini.

Respecto al tema de que supuestamente Ferro vació el departamento en donde vivía con Fernando, el cual Ingrid reclamó la semana pasada, diciendo que le pediría a ella que le dé las llaves del inmueble, López mencionó que la profesora de yoga está en todo su derecho porque fue su última esposa.

“Además yo creo que inteligentemente lo hizo a sabiendas. Ve la historia, yo creo que dijo sí lo dejo ahí, me lo quitan, teniendo el antecedente de cómo se ha comportado la otra persona (Ingrid Coronado) yo hubiera hecho lo mismo”.

El integrante de los "90s Pop Tour" afirmó que no está en contacto con su exesposa Ingrid, ni tiene el gusto de conocer a Anna Ferro, por lo que en si de cuestiones legales se trata, prefiere que las partes interesadas lleguen a un acuerdo, sin que él intervenga.

“Si no hubiera sido de ella no lo puede vender, de entrada no puedes vender algo que no es tuyo, si fuera de otra persona era de la otra persona, pero si estaba en nombre de Fernando y de ella como viuda, ella tiene el derecho de venderlo”, expresó.

