Ex de Cristian Castro revela el motivo de su ruptura: "Vio algo que no era"

Aunque Mariela Sánchez, ex de Cristian Castro, se negó a hablar de su ruptura con el cantante con la prensa mexicana, a su llegada a Argentina, la agente inmobiliaria reveló el motivo de su ruptura, el que asegura que se detonó durante una fuerte discusión que la hizo tomar la decisión de regresar a su natal Córdoba.

Mariela rompe el silencio y cuenta que el noviazgo con Cristian derivó de una pelea, la cual tuvo lugar el pasado 22 de febrero, mientras el cantante se encontraba ofreciendo un concierto en el Auditorio Nacional.

Los detalles de su ruptura los dio a conocer en el programa "Intrusos", al que agradeció por apoyarla desde el primer momento que ella y el cantante de "Azul" dieron a conocer su relación públicamente.

Durante la entrevista que concedió, Sánchez confió que, si no había querido hablar con la prensa mexicana -que la abordó cuando se dignaba a regresar a Argentina- era porque al único medio al que le debía su apoyo era a América Televisión, canal donde se emite "Intrusos".

"Yo no voy a salir a ningún lado más que acá, porque estoy agradecida con el trato", destacó.

La agente inmobiliaria también precisó que la relación que sostuvo con Castro fue muy corta, pues entablaron un noviazgo de 45 días, aunque reconoció que, durante esa corta temporada, su amor lo vivieron intensamente.

Sin embargo, recalcó que a sus 42 años, es una mujer adulta que toma sus propias decisiones y que, así como aceptó entablar una relación con "el Gallito feliz", también supo identificar el momento en que, lo más sano, era cortar de raíz con todo vínculo que los unía.

"Nos encontramos con un Cristian Castro de casi 50 años y conmigo que tengo 42, soy una chica grande, o sea nadie me obligó, nadie me encerró", destacó.

¿Qué motivó la ruptura?

Y aunque Mariela aseguró que los celos de Cristian no eran excesivos -como se ha dicho-, sino que eran como los que manifiesta cualquier otra persona, dejó entrever que fue una discusión en la que el intérprete vio una foto suya con un viejo amigo, la que produjo que se molestase con ella.

"Hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme, creo que Cristian dice la verdad, la vida del artista es complicada, yo traté de acompañarlo", se sinceró.

El pleito tuvo lugar mientras transcurría el segundo concierto en el Auditorio.

"Yo con él, nunca tuve nada malo de él, sí tuve una discusión fuerte al último porque él vio algo que no era", dijo.

Se trató de una fotografía donde aparece junto a Enrico, un amigo de toda la vida, que databa del 2022, por ese mismo motivo decidió poner un alto a su expareja, pues no consintió que la celara por una foto en la que posó hace dos años.

"Yo, frente a una reacción de una persona que ve una foto del 2022, yo no puedo sostener que él piense que yo tengo una relación con alguien que no".

Además, aclaró que las versiones que sugerían que se quería apropiar de las cuentas bancarias de Castro y persuadirlo que despidiera a su mánager estaban fundamentadas en mentiras.

Finalmente, expresó que prefiere conservar los buenos momentos que vivió con el cantante mexicano, con quien descarta darse una segunda oportunidad.

"Me quedo con el recuerdo del pibe normal, común, y nada más. (...) No, volver no, eso no va a pasar, estoy segura", destacó.

melc