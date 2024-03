Reviven entrevista donde Cristian Castro reconoce fuerte pleito con su madre: "Jalones siempre va a haber"

En una entrevista de hace cuatro años, Cristian Castro reconoció que, cuando él y su madre, Verónica Castro, discutían, había malas palabras y jaloneos de por medio, por lo que pedía que no se hiciera más revuelo de lo que representa una simple discusión familiar, pues destacó que a pesar de que con su madre ha tenido muchas diferencias, siempre resuelven sus problemas.

Las recientes declaraciones de Yolanda Andrade, en las que recordó el día en que Verónica Castro la llamó por teléfono para contarle que su hijo la había golpeado, han provocado que los reflectores se dirijan al intérprete de "Azul".

Y aunque Cristian no ha emitido ningún juicio con respecto a lo dicho por Andrade en los últimos días, diferentes medios han revivido la entrevista que concedió en 2020 a Alan Tacher, para el programa "Despierta América", en la que tocó el tema y reconoció que sí existió la discusión subida de tono con su madre de la que tanto se había hablado.

Y aunque reconoció que la disputa fue verídica, aseguró que no había ocurrido tal y como se había manejado años atrás, cuando Andrade dijo públicamente que, en el 2006, cuando sostenía un vínculo muy estrecho con la primera actriz, recibió una llamada suya en donde le contaba que Cristian acaba de golpearla y necesitaba de su ayuda.

"La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal, los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación", expresó.

De acuerdo con "Joe", cuando llegaron al hospital ABC, en el que Verónica fue atendida, la actriz mintió, asegurando que los golpes habían tenido lugar durante un asalto en el que supuestamente ambas habían sido víctimas.

Cuando el cantante fue cuestionado por Alan, reconoció que él y su mamá habían vivido un fuerte enfrentamiento 15 años atrás, aunque no precisamente como se había relatado a través de los medios de comunicación.

"Esa peleíta de jaloncillos y gritadas fue hace 15 años", reconoció, aunque aclaró que había sido una de tantas discusiones que ha sostenido con su mamá.

"He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia, (...) no hay nada qué ensuciar, hay problemas familiares naturales que se resuelven como todas las familias", destacó.

Pero lo que más llamó la atención, fue que Castro expresó que, así como las groserías tienen lugar durante una calurosa conversación, también se presentan "jaloneos":

"Siempre el revival (resurgimiento) de las cosas de que me jaloneé con mi ex esposa o me jaloneé con mi mamá, jalones siempre va a haber, es una locura que alguien no diga groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes, puedes decirlas y luego pides perdón (...) mi mamá y yo hablamos todos los días, con todo y peleas seguimos adelante", precisó.

