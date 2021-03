Evaluna confiesa qué es lo peor de vivir con Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry disfrutan de su vida de casados, pero como todo en la vida, nada es perfecto, así que la hija de Ricardo Montaner reveló lo malo de vivir con el que llama "el amor de su vida".

En entrevista con el programa argentino "La Peña de Morfi", la pareja habló de su vida como esposos y de los proyectos musicales que emprenden juntos, como el reciente tema “Machu Picchu”, canción que formará parte de Mis manos, álbum que el colombiano lanzará en abril.

Más allá de que Evaluna dijo que ama despertar junto a su esposo cada mañana, confesó que esto mismo es la parte "mala" de él, pues su exceso de sueño le impide lleva a cabo planes nocturnos relacionados con reuniones o fiestas.

También lee: Evaluna y Camilo se derriten de amor en su primer aniversario de casados

“Lo feo es justo por este mismo tema. Camilo se duerme muy rápido y es un poquito narcoléptico. Entonces, no puede atender muchas reuniones de amigos y eso es porque se queda dormido”, expresó Evaluna ante el reconocimiento de Camilo.

La narcolepsia se refiere al trastorno crónico del sueño que provoca somnolencia excesiva durante el día. No se conocen con exactitud las causas de la narcolepsia, pero pueden estar relacionadas con factores genéticos y actividad anormal en el cerebro.

La narcolepsia causa episodios repentinos de sueño. Se pueden producir alucinaciones y la pérdida repentina del tono muscular.

También lee: Belinda utiliza a Nodal en "La Voz Kids"

Evaluna y Camilo, amados y odiados

Evaluna y Camilo se han convertido en memes debido a lo melosos de su relación, lo cual ha dividido opiniones desde que se hizo público su romance, y ahora su matrimonio que es muy seguido en redes sociales.

"Los memes me dan risa. Bueno, nos dan risa. Es una señal de que la gente está prestando atención a lo que hacemos", dijo Echeverry durante una entrevista virtual el año pasado, cuando pasaba la cuarentena en Miami, en la casa de su suegro Ricardo Montaner.

"Nos gustan los que son bienintencionados. Los otros nos dan lástima. Me parece que los hacen gente que o nunca ha sentido lo que yo o no entiende lo que es el amor", agregó el artista, quien en cada oportunidad, le demuestra su amor a Evaluna, con la que mantuvo un noviazgo de cinco años.

También lee: Camilo cuenta el "martirio" que vivió cuando Evaluna se contagió de Coronavirus

Camilo dijo en aquella entrevista que jamás se ha planteado bajarle la intensidad a sus expresiones de amor.

"No podría, mucho menos ahora. Durante este confinamiento he aprendido más de Evaluna que en los años anteriores que pasé con ella. He visto cómo se ha convertido en una líder y organizadora generosa y capaz", indicó.

Esa pasión por la hija menor de Montaner y hermanita del dueto Ricky y Mau, además de estrella de la serie de Nickelodeon "Clase 52", fue la inspiración para "Por primera vez", su tercer álbum de estudio y el primero en una década después de "Regálame tu corazón" de 2007 y "Tráfico de sentimientos" de 2010.

rad