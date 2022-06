Eva Cedeño asegura que las telenovelas evolucionaron con la realidad del país: "El público quiere sentirse identificado"

Las historias que ahora se cuentan en los melodramas no son las mismas que hace 10 o 20 años, esto se debe a que los contextos sociales han cambiado y los televidentes buscan más argumentos que la típica trama en la que la chica pobre conoce al hombre adinerado, se enamoran y viven felices para siempre.

Bajo esa premisa “Amor dividido”, que este domingo llega a su final, mostró una problemática mucho más actual y su protagonista, la actriz Eva Cedeño, considera que esta no sólo fue la clave de su éxito, sino que detalló que acercarse a la realidad del público es lo que está regresándole espectadores a las telenovelas.

“Era natural que las telenovelas tuvieran que evolucionar, el público quiere ver en televisión algo con lo que se identifique, quiere que contemos sus historias y no cosas irreales o que ya no van con nuestros tiempos y nuestros contextos”, dijo Cedeño en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ahora, Eva se despide de su personaje, Abril Moreno, una mujer de campo que enfrenta un sinfín de adversidades al verse sola, con un hijo y con un esposo que cruza la frontera en busca de mejores oportunidades para su familia.

“Tocamos como sale una mujer adelante después de que su esposo se va a otro país, es una mujer con valor, fuerte, de gran carácter, con mucha determinación y sobre todo con un gran amor por su país. Mi personaje siempre buscó visibilizar a todas esas mujeres guerreras que toman al toro por los cuernos y se vuelven la cabeza de sus familias y que no dependen de ningún hombre”, explicó.

Este melodrama producido por Angelli Nesma llega a su fin este domingo y Cedeño se siente agradecida por la oportunidad de haber encarnado a una mujer real que puede inspirar al género femenino a no darse por vencido.

“Es la primera vez que interpreto un personaje como este, me ha tocado hacer personajes fuertes pero sin duda este es especial; puedo decir que no soy la misma Eva después de hacer este trabajo. Soy una persona humanamente diferente. Abril me eligió para hacerme mejor actriz y mejor ser humano, por eso agradezco que haya llegado a mi vida”, relató.

La actriz, también explicó la alegría que le da que las empresas y los productores estén tan interesados en contar historias más humanas y apegadas a la realidad del país.

“Hoy por hoy las mujeres estamos teniendo un lugar más preponderante en todos los ámbitos, hemos ganado máss espacios y eso es algo que la televisión ya está retratando. En “Amor dividido” pudimos ver toda clase de temas, desde el empoderamiento femenino hasta temas como la migración, la discapacidad, el aborto, la trata de blancas y la prostitución y eso es algo que como actriz y también como público uno agradece”, añadió.

