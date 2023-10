Los buenos números que Eugenio Derbez genera en taquilla, le ha resultado de cierta manera contraproducente al comediante. En su primera semana de exhibición, su nueva película “Radical” contabiliza cerca del millón de espectadores, pero eso no quiere decir que todo sea fácil.

“Siento que traigo una carga que ya me han adjudicado y es contraproducente: luego no se quiere promocionar (sus películas) porque dicen que son mías y no quieren meter dinero a la publicidad”, comenta.

“Y no, (debe ser) al revés, si así fuera no me mataría en entrevistas, yendo a todos lados”, dijo esta noche previo a la gala del filme en el Festival Internacional de Cine de Morelia. “Radical” está basada en la historia de Paloma Noyola, la tamaulipeca adolescente que hace una década fue considerada la nueva Steve Jobs por su conocimiento en las matemáticas.

Eugenio Derbez recibe porras

En el filme dirigido por Christopher Zalla, el creador de “La Familia P.Luche” da vida al maestro que elevó la calidad en el grupo escolar de Paloma, el cual un año antes había quedado en los últimos lugares. Su anterior filme “No se aceptan devoluciones” contabilizó 15.1 millones de asistentes al término de su corrida comercial.

La película recibió en su momento 10 millones de pesos por parte del gobierno federal y devolvió a las arcas nacionales más de 50 millones de pesos. Anoche Eugenio fue recibido por cientos de fans en los alrededores del Teatro Matamoros, donde se proyectó la cinta.

“Eugenio, hermano, ya eres mexicano”, “Ludovico, Ludovico” y “Regrésate” fueron algunos de los gritos que se escucharon mientras otorgaba algunos autógrafos y se tomaba selfies con los asistentes.

Durante el evento, Eugenio develó una butaca con su nombre, la cual quedará en el complejo Cinépolis Centro sede principal del certamen. “¡Que se siente, que se siente!”, le gritaron los asistentes, en alusión a que estrenara el asiento. Eugenio bromeó respondiendo “se siente bien (recibir la butaca)”.

