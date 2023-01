Eugenio Derbez reveló el particular trabajo que tuvo para mantener a Aislinn de niña

Eugenio Derbez dio una entrevista en donde reveló cómo fue su primera experiencia como padre. En ese sentido, recordó que Gabriela Michel fue la primera mujer con la que estuvo y que pronto quedó embarazada. Ella era divorciada y esto llevó a que todo fuera un desastre cuando decidieron comenzar a tener intimidad. Su inexperiencia volvió aquel día un completo desastre.

Con mucho humor, Eugenio Derbez contó que de los consejos que le había dado su madre para cuando llegara el momento “nunca me funcionó un carajo”. Sin embargo, poco a poco se fueron acomodando hasta que le dio la noticia de que serían padres. “Eres lo mejor que no quería que me pasara”, reconoció hace tiempo que le dijo a su hija.



Asimismo, detalló que cuando nació Aislinn Derbez las cosas no eran para nada sencillas. Él aun no gozaba de los beneficios de la fama y tuvo que hacer todo lo que tuvo a su alcance para que nada le faltara a su familia. Además, sostuvo que al enterarse de la noticia definitivamente sintió que su mundo se acababa y que todos sus sueños habían llegado a su fin.

Según confesó Eugenio Derbez llegó a tener varios trabajos que no tenían nada que ver con la actuación para mantener a su hija. El intérprete de “CODA” durante un tiempo fue limpiaparabrisas en una esquina en Insurgentes y División del Norte. Pero la lana no alcanzaba para llegar a fin de mes. Fue así como comenzó a incursionar en otros rubros.

El padre de Aislinn Derbez consiguió ser mesero en un restaurante. Solo duró ocho meses en este lugar. Es que uno de los comensales que atendía se dio cuenta de que era el hijo de la famosa Silvia Derbez y eso lo llevó a sentirse muy avergonzado. Pese a todo su hija fue lo mejor que le pudo haber ocurrido ya que lo llevó a madurar y a iniciar su propio camino.