Eugenio Derbez ha construido un nombre sólido en la industria del espectáculo tanto en México como en Estados Unidos, dando como resultado el que hoy la industria hollywoodense lo reconozca y le abra espacios en sus carteleras.

Al respecto, el comediante piensa que esto sucedió porque llegó con su filme No se aceptan devoluciones (2013) en el momento adecuado.

“Fue un parteaguas y demostró que había un mercado que no estaba atendido en EU, porque había una gran cantidad de latinos que no iban al cine debido a que no había un producto en español que les interesara”, dijo Derbez.

Eugenio retoma el papel del vampiro para la versión latina. Foto: VIX

El creador de programas como Familia P. Luche explicó que los estudios estadounidenses sí intentaron llegar al mercado latino pero lo hacían siempre con la misma historia: la del migrante que va por el sueño americano, pensando que así podían cautivar a la audiencia.

“Mi película sale y rompe la taquilla, eso demostró que hay un mercado ávido de comedia en español”, señaló el también productor.

Derbez consideró que la gente puede darse una idea de cómo Hollywood veía a este sector de la población, a través de su serie Y llegaron de noche, que ya está disponible por ViX, la cual cuenta cómo un grupo de latinos (Eugenio acompñado de Diana Bovio, Laura Ferreti, Manuel El Flaco Ibáñez, Daniel Sosa, John Goodrich, Federico Espejo, Daniel Raymond, Gerardo Velazquez y Fernando Memije), creó el mejor filme de Drácula (1931), pero en una versión en español.

Mientras Béla Lugosi filmaba de día, otro elenco y equipo llegaba de noche para producir la película en español, usando el mismo escenario, vestuario y guión traducido.

Eugenio se dijo satisfecho de poder contar esta historia que sí sucedió en la vida real en un momento en el que la industria del cine, la televisión y las plataformas, le han abierto las puertas a todas las nacionalidades, actoral y técnicamente.

“Esto es una historia de éxito de un grupo de latinos, pero estaba escondida porque la película que hicieron fue superior. Por eso era importante contar la anécdota, para que la gente se sienta orgullosa de ser latina y vean cómo hacemos las cosas bien”.

