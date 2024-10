Hace unos meses, el actor Eugenio Derbez se encontró en el centro de una controversia en redes sociales tras invitar a los ciudadanos mexicanos a votar el 2 de junio en las elecciones federales.

A través de una publicación en Instagram, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” describió la "situación del país" e instó a su audiencia a ejercer su derecho democrático.

“¿Estás feliz con el México en el que vives? ¿Estás conforme? ¿Estás a gusto con los niveles de violencia, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad? Tal vez estés a gusto con el país que tenemos y estés genuinamente conforme con los pequeños apoyos que te da el gobierno, y tal vez no quieras que las cosas cambien. En cualquiera de los dos escenarios, por lo que más quieras, vota”, dijo.

Además, Derbez enfatizó que, aunque podía que no hubiera un candidato ideal que cumpliera con todas las expectativas, lo esencial es saber lo que no se deseaba.

“Si en las elecciones pasadas votamos por desesperación y no nos gustó, pues echémoslos para afuera. Y si sí les gustó, pues voten para que se quede”, escribió.

Su acción generó una oleada de críticas. Ahora, en una reciente entrevista con “Despierta América”, el actor reflexionó sobre cómo sus comentarios relacionados con la política suelen ser malinterpretados.

“Cuando yo digo cualquier cosita de política, explotan las redes y nada más se habla de eso. Me acaba de pasar hace poco que di un consejo para que fueran a votar”, expresó.

Señaló que siente que sus opiniones son frecuentemente distorsionadas y añadió: “Me dijeron varias empresas, empresarios y mucha gente importante: ‘Eugenio, estamos haciendo una campaña para que la gente vote. Por favor, hazlo tú también’”.

El actor admitió que no estaba completamente convencido de participar, pero decidió dirigirse al público de una manera poco convencional.

“Ahí está el problema. Entonces puse una lista de todo lo que la gente me reclama sobre sus preferencias políticas. Dije que no creo en ningún partido, no creo en ningún candidato; todos han sido corruptos y rateros, y critiqué a todos”, recordó.

Comentó que, tras su publicación, si bien dirigió sus críticas a ciertos personajes políticos, recibió tanto aplausos como reproches.

Añadió que, a veces, siente que es necesario alzar la voz, ya que para él, el silencio es una forma de complicidad.