Una de las grandes pasiones que ha tenido Eugenia Cauduro, además de la actuación, es el canto, sin embargo nunca se había atrevido a ello debido a que a principios de su carrera su voz fue objeto de críticas.

“Por miedosa, no me la creía. Yo debuté en teatro a los 20 y me seguí muchos años en teatro; llevo 30 años haciendo novelas, 26 melodramas casi al hilo. Yo no lo busqué, tuve la oportunidad y la verdad es que es importante atreverse, yo por coyona no me atrevía”.

Cuando era joven le gustaba cantar, pero llegó a escuchar que se escuchaba “rara”, comentarios que hicieron que dejara su pasión por la música a un lado.

Lee también "Divina comida": Colegas comparten música, risas y sabor

“Cuando fui la imagen en Televisa me doblaron porque decían que no tenía una voz muy comercial, me decían: ‘qué voz tan rara tienes’. Desde un principio se me atacó y pensé: ‘de cantar, ni hablamos’, hasta que pasaron los años y a mis casi 56 años me voy a dar el gustito”, expresa.

Reconoce que el miedo a no ser aceptada o a no cumplir las expectativas la detuvo durante muchos años, pero ahora decide dejar atrás esos temores y disfrutar su oportunidad de cantar en la obra Las novias de Travolta, que se estrenará el 5 de octubre en el Teatro San Jerónimo, de la Ciudad de México.

En este montaje compartirá escenario con Alejandra Ávalos, Olivia Collins, Lina Santos, Rossana San Juan y Carmen Delgado, bajo la producción y dirección general de Antonio Escobar y dirección de Emmanuel Duprez.

Lee también Entregan la Medalla Bellas Artes 2024 en Música al compositor Rodrigo Sigal

“A mí me encanta bailar, bailé toda mi vida y cantar, nunca me atreví, estoy muy contenta, incursionando en un género que nunca había hecho, que es el musical. La estoy pasando bien, nerviosa, me da mucho gusto compartir escenario con mujeres que he admirado toda mi vida”.

En el montaje será Estela, con el cual busca que muchas mujeres se identifiquen con ella.

“Podemos atrevernos a dejar la zona de confort y buscar la felicidad, movernos de donde hemos estado siempre haciendo los miedos a un lado, no vale la pena quedarnos sentadas”, enfatiza.