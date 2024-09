Karla Díaz (exJNS), Paco Ayala (integrante de Molotov) y Melissa Robles (vocalista de Matisse) se conocían superficialmente, coincidían en festivales y entregas de premios, pero nunca se habían sentado a charlar, hasta que los invitaron a formar parte de la tercera temporada del reality Divina comida.

“Este programa hizo que rompiéramos muchos esquemas, que te atrevieras a platicar y conocer a alguien, a dar un poco de ti, de tu casa y de tu familia, eso es parte de la magia y de lo que se logra ver en esta serie, como que dentro de tu hogar eres una persona muy distinta a la que conocen por tu profesión; no indagué mucho e hice como cuando conoces a alguien en una ‘pachanga’”, dijo Paco Ayala.

Los tres formaron parte del mismo grupo de famosos en el que cada uno tendrá oportunidad de demostrar que es el mejor anfitrión, realizando una comida o cena en la cocina y comedor de su casa; además, para esta nueva temporada se integró a alguien que no tiene que ver con música, sino con el humor, el comediante Alex Fernández.

“Una de las cosas que me llevo es conocer a tres colegas que son muy profesionales; para mí terminó siendo una clase personal y de inspiración, por ejemplo, platicar con Paco de cómo lleva su negocio que es la música; todos son excelentes y por eso están donde están”, expresó el standupero.

Melissa Robles, voz de la agrupación Matisse, explicó que al principio no le convencía formar parte del programa, porque no era fácil dejar entrar a la producción y los otros anfitriones a su hogar, pero no se arrepintió, porque le tocó un grupo divertido.

“Yo sí me encontré en algún momento diciendo ‘ya van a llegar y ni de chiste voy a tener listo lo que les voy a dar, ni siquiera voy a saber si está bueno, entonces sí entré en pánico, pero salió todo bien”, compartió Melissa.

Las dinámicas que emplearon cada uno de los famosos para ganarse el título de mejor anfitrión fueron diversas, hubo desde los que experimentaron con el menú, hasta los que prepararon platillos sencillos, pero deliciosos.

“Al final pensé: es como si sentaran a la mesa con nosotros todos los que van a este programa, entonces qué bonito poder seguir este ritual muy mexicano, que es quedarnos a charlar en la mesa hasta que nos corran del lugar”, comentó Alex Fernández.

La tercera temporada de Divina comida ya está disponible en la plataforma de Max, todos los jueves en Discovery Home & Health y a partir de hoy por Imagen TV.