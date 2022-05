Estrenan segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández, “El último rey, el hijo del pueblo”

Este lunes se estrenó la segunda temporada de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, “El último rey, el hijo del pueblo”, y la historia comenzó saltando en distintas líneas de tiempo. A continuación te contamos algunas de las cosas que ocurrieron esta noche.

Atente a las consecuencias, Sissi

Una de las primeras cosas que se vio fueron las consecuencias que enfrentó el primogénito, Vicente Fernández Jr., luego de su secuestro, como lastimarse y la inminente partida de Sissi, ante lo que tanto Vicente como Cuquita le dijeron que si su decisión era separarse de su hijo, tendría que atenerse a las consecuencias.

Préndeme Cuquita, soy hombre

Volviendo al pasado, Cuquita sufre por la pérdida de su segunda hija, sin embargo, Vicente no entiende que no está lista para la intimidad e intenta tener relaciones con ella, pero ella trata de evitarlo. “Préndeme cuquita, soy hombre”, le dice, pero ante la negativa de nueva cuenta y su frase “¿qué quieres, que embarace a las moscas?”, le pide disculpas por su actuar. Poco después se va a trabajar y allí comienza a coquetearle a otras mujeres.

Leer también: YosStop está embarazada

Mientras no lo vea eso no existe

Mientras que Vicente se encuentra lejos y Cuquita vive con su bebé, Vicente Jr. en el pueblo junto a su cuñada, esta le pregunta si no teme a que su hermano le sea infiel, a lo que ella responde “Mientras no lo vea eso no existe”.

Llega Gloria, la hermana de Cuquita, al pueblo

Un nuevo personaje aparece en la historia pasada de los personajes, Gloria, la hermana de Cuquita, una mujer que viste y se expresa de manera opuesta a su hermana y que llega desde Piedras Negras a verla.

Vicente y Gerardo se agarran a golpes

Mientras que Vicente Jr. está lidiando con ataques que lo hacen lastimarse, Alejandro considera que es Gerardo quien está afectando a su hermano mayor, por lo que se agarran a golpes.

Leer también: Hugo Sánchez se convierte en entrevistador y no descarta tener su propia bioserie

“Ustedes creen que soy un monstruo, capaz de entregar a mi propio hermano”, les dice Gerardo muy enojado.

Aparece Lucha Villa



Vicente acude a un concierto de Lucha Villa, donde queda maravillado con ella.

Vicente graba por primera vez en el estudio, cuando él y su inseparable compadre van a grabar juntos por primera vez por invitación de un cazatalentos, este le dice que solo quieren grabarlo a él, por lo que Vicente, dolido, se separa de su compadre. El que lo graba poco después se le insinúa a Vicente, por lo que este lo golpea.

Cuquita se embaraza de nuevo

Con mucho miedo, Cuquita le avisa a Vicente que volverán a ser padres, pero él se emociona por agrandar la familia.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

bmc