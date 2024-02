Estrellas que han reconocido su infidelidad públicamente

Enfrentar una decepción amorosa en privado representa un desafío emocional considerable. Sin embargo, cuando esta experiencia se vuelve pública, como en casos de infidelidad que involucran a personalidades del mundo del espectáculo u otras esferas similares, el dolor y la presión se intensifican.

La tarde de este 13 de febrero, apenas un día antes de la celebración de San Valentín, las redes sociales se agitaron con la difusión de un video protagonizado por el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, reconocido por su relación con la rapera argentina Nicki Nicole. Lo impactante fue que en dicho video se le veía tomado de la mano con otra flamante mujer mientras se encontraba en Las Vegas para presenciar el Súper Bowl, el fin de semana.

Algunos usuarios no pueden creer que Peso Pluma ya no esté con la cantante argentina. Foto: X

De inmediato comenzaron las especulaciones en torno al clip, pues los cantantes son una muy visible y suelen acudir juntos incluso a eventos de gran importancia. No obstante, la sorpresa vino de parte de la intérprete de "DISPARA***", quien confirmó la infidelidad de la Doble P.

A través de su cuenta de Instagram, Nicki escribió: "El respeto es una parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto... ahí no me quedo, de ahí me voy", añadiendo que se enteró de la situación de la misma manera que los usuarios en línea, y agradeció el apoyo recibido.

Nicki Nicole habla la ruptura con Peso Pluma.

Aunque Peso Pluma ha mantenido silencio ante el tema, este evento trae a la memoria otros casos de celebridades que han tenido que reconocer públicamente ser víctimas de infidelidad o admitir sus errores. Aquí te recordamos tres casos sonados.

Jackie Bracamontes y Valentino Lanús

La industria del entretenimiento en México no ha estado exenta de controversias. Antes de que la conductora y actriz mexicana Jacqueline Bracamontes iniciara su relación con Martín Fuentes, mantuvo un romance con el actor Valentino Lanús durante cuatro años. Más tarde, reveló en su libro biográfico "La Pasarela de mi Vida" cómo fue engañada por él y cómo se lo confesó: "Jacky, no creas que lo que hice fue porque no te amo, te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales, tenemos un instinto capaz de contradecir nuestros sentimientos", expresó él de rodillas. El amor terminó después de este suceso.

Becky G y Sebastian Lletget

Entre Becky G y Sebastian Lletget, las redes sociales jugaron un papel importante en desenmascarar la realidad de su relación. El año pasado, la artista recibió un mensaje de una usuaria que le aseguraba que el futbolista le había sido infiel durante un viaje a Miami, incluso manifestando tener pruebas que respaldaban sus palabras. Aunque la voz de "Sin pijama" se mantuvo hermética durante la situación, pues también acababan de comprometerse, Sebastian publicó un extenso comunicado admitiendo su culpa.

"En las últimas semanas, en un momento del que me arrepiento mucho, un lapso de 10 minutos de falta de juicio terminó en una extorsión. Como esta persona no obtuvo lo que quería, esto se convirtió en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que verdades dirigidas al amor de mi vida, la persona a la que nunca debí dar por sentado", externó.

El futbolista fue señalado de haber engañado a la cantante, pese a estar comprometidos Foto: Instagram

Alejandro Sanz y Jaydy Michel

El intérprete de "Amiga mía" no tuvo más remedio en diciembre de 2006 que revelar que había tenido un hijo fuera de su matrimonio con la modelo Jaydy Michel, quien además le dio a su primera hija Manola. En aquel entonces, Sanz comunicó a sus seguidores que estaba orgulloso del nacimiento de Alexander, producto de su amorío con la diseñadora de modas Valeria Rivera, originaria de Puerto Rico: "Opté por comunicar lo que nunca he ocultado a mi entorno más cercano y es que soy padre orgulloso de un niño llamado Alexander, de tres años de edad, nacido fuera de mi relación, por todos conocida", dijo en un comunicado.

Alejandro Sanz. Foto: Captura Instagram

