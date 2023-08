Estos son los mejores estrenos en Netflix que llegan en septiembre

Netflix estrena contenido audiovisual de forma constante y septiembre no será la excepción, ya que renovará su catálogo con la llegada de nuevas series, películas y documentales para todos los gustos.

El noveno mes del año trae títulos de diversos estilos, entre lo que podemos destacar a lo nuevo de Wes Anderson. Se trata de un cortometraje llamado "La maravillosa historia de Henry Sugar", basada en el relato corto de Roald Dahl de 1977. Esta nueva producción tendrá una duración de 39 minutos y contará con las actuaciones de Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, y Ben Kingsley.

Otro de los títulos importantes a considerar es "El conde", el nuevo largometraje de Pablo Larraín sobre Augusto Pinochet, pero que contará con una vuelta de tuerca fantástica en su narrativa. A continuación los 5 mejores estrenos en cuanto a serie, películas y documentales.

Los estrenos de Netflix para septiembre

Películas

"One Piece: Episodio de la Isla del Cielo" - 1 de septiembre: Un mapa misterioso inspira a Luffy a buscar una isla en las nubes. La llegada de los Sombrero de Paja los pone en conflicto con un enemigo peligroso.

"El conde" - 15 de septiembre: Augusto Pinochet es un vampiro que desea la muerte, pero los buitres que lo rodean no lo dejarán ir sin un último bocado. Una sátira de Pablo Larraín.

"La probabilidad estadística del amor a primera vista" - 15 de septiembre: Dos extraños se enamoran durante un vuelo a Londres, pero se pierden el rastro. Encontrarse de nuevo es imposible. ¿Podrá el amor ganarle al destino?

"Chicago" - 15 de septiembre: Roxie Hart es una ama de casa aburrida cuya ambición de fama la lleva a la cárcel. Por suerte, su astuto abogado sabe manipular la situación.

"La maravillosa historia de Henry Sugar" (Fecha a confirmar): Una entrañable historia de Roald Dahl sobre un hombre rico que se entera de la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos y se propone dominar esa habilidad para hacer trampas en el juego.

Series

"(Des)encanto (Parte 5)" - 1 de septiembre: Para salvar a Dreamland de la ira de la reina Dagmar, Bean debe vencer a su madre y eludir una profecía que predice que matará a la persona que ama.

"El cuerpo en llamas" - 8 de septiembre: Hallan a un policía muerto, con el cuerpo calcinado. Las sospechas recaen sobre dos agentes: su novia y el amante de ella. Inspirada en hechos reales.

"Glow Up (Temporada 5)" - 12 de septiembre: Un nuevo grupo de talentosos artistas del maquillaje compiten por una oportunidad profesional en este reality show lleno de color y creatividad.

"Sex Education: (Temporada 4)" - 21 de septiembre: Ahora que Maeve está en EE. UU. y Moordale cerró sus puertas, Otis debe hallar su camino en Cavendish. Pero esta vez, no es el único terapeuta sexual.

"Castlevania: Nocturno" - 28 de septiembre: Francia, 1792. De los showrunners Kevin Kolde («Castlevania») y Clive Bradley («Atrapados»), llega una nueva serie animada del universo de Castlevania.

Documentales y especiales

"Predadores" - 6 de septiembre: Descubre el mundo a través de los ojos de guepardos, osos polares y varios de los depredadores más feroces del planeta en su lucha por sobrevivir.

"Misiones de espionaje" - 8 de septiembre: Agentes del MI6 hasta la CIA revelan datos sobre el espionaje, las campañas de la Guerra Fría y los golpes de Estado por parte de personal encubierto.

"Michelle Wolf: It's Great to Be Here" - 12 de septiembre: Un nuevo especial de stand up de la comediante, guionista, productora y presentadora Michelle Wolf.

"Inside the World’s Toughest Prisons (Temporada 7)" - 15 de septiembre: El periodista y exconvicto Raphael Rowe experimenta la vida tras los muros de las cárceles de Finlandia, Chequia, Indonesia y las Islas Salomón.

"¿Quién mató a Jill Dando?" - 26 de septiembre: En 1999, el asesinato de la presentadora británica Jill Dando horrorizó al mundo. Este documental explora la gran incógnita que dejó el crimen.