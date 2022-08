Estos son los comerciales más memorables de la televisión mexicana ¿los recuerdas?

No importa la edad que tengas, si eres un consumidor habitual de la televisión es probable que alguno de estos anuncios comerciales te llamarán la atención y formarán parte de una etapa específica de tu vida, tanto por su contenido, los personajes animados, la música o el slogan de cada uno de ellos.

Julio Regalado

Si bien actualmente la imagen del ídolo de los precios bajos ha cambiado, uno de los comerciales más recordados de todos los tiempos es el que la desparecida Comercial Mexicana realizaba cada año para la promoción de sus rebajas en el mes de julio, desde el año 1989 y hasta 34 años después la imagen de Julio Regalado fue realizada por el actor Nando Estevane.

Chiquiti bum

Durante el mundial de México 1986, uno de los comerciales más recordados no solo por lo que anunciaba, la marca de cerveza mexicana Carta Blanca, fue el de chiquitibum, en él se veía a un conjunto de aficionados apoyando a la selección mexicana con una porra que incluso llegó a las gradas de aquel mundial y se coreaba en el Estadio Azteca.

¡Bota, bota y no es pelota!

Si no conoces este comercial no tuviste infancia, la tutsi bota navideña lanza cada año el spot publicitario de su producto, una bolsa de dulces que contiene los más emblemáticos de la marca tutsi, y se volvió emblemático por su característico slogan “bota bota y no es pelota”, un comercial que acompañó a muchos infantes cada navidad en la televisión mexicana.

¡Háblele!

Cuando aún los planes telefónicos no eran como hoy día debías contratar ciertos minutos para poder realizar llamadas de larga distancia, en el comercial de telcel se recalca el “Háblele”, con el tono característico de los regiomontanos, a partir de entonces todos los demás comerciales llevarían la imagen del actor Gonzalo Peña y el slogan “Háblele” y posteriormente “Llame ya”.

Una cascarita en la calle

La marca de refresco de cola Pepsi siempre ha sido reconocida por sus comerciales tan creativos, sin embargo ni con ello pudo ganarle a unos cuantos del refresco competencia. Pero en muchos de ellos en colaboración con adidas, participaron estrellas del mundo del deporte como Zinedine Zidane en el mundial del 2006 y hasta hoy día han aparecido otros como Mohamed Salah.

