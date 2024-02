Esto opinaba Helena Rojo de su nieto, encarcelado por traficar droga

En 2019, sorprendió la noticia de que el nieto de Helena Rojo, Alan Kaleb Pardo Maldonado, había sido encarcelado en Perú por intentar traficar droga desde la región peruana a nuestro país, pues la actriz ni ningún familiar suyo había estado bajo el foco de la polémica nunca, y aunque se trataba de una persona muy cercana a la actriz, ella fue muy puntual cuándo le preguntaron que opinaba acerca de su detención.

Los acontecimientos tuvieron lugar hace poco menos de cinco años; eran principios de septiembre y la familia de Alan Kaleb difundía que el joven llevaba días desaparecido, por lo que pedían ayuda generalizada para su localización; el reporte de búsqueda fue compartido por allegados y amistades del actor, que llegó a participar en algunos episodios de "La rosa de Guadalupe".

Sin embargo, bastaron sólo unos cuantos días para que Pardo Maldonado fuera capturado en Perú, luego de que tratara de viajar a la Ciudad de México con un kilo 428 gramos de cocaína en el estomago, cantidad que había ingerido repartida en 50 condones.

La detención la llevó a cabo la Dirección Antidrogas de la región peruana en el Aeropuerto Jorge Chávez; inmediatamente fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde su organismo fue liberado de la droga, pues de haberse roto alguno de los preservativos lleno de cocaína, su salud habría corrido gran peligro.

Alan Kaleb Pardo Maldonado, detenido en septiembre de 2019 en el aeropuerto de Chile. Foto: Especial

Días más tarde, la jueza Liliana Malpartida sentenció a Alan Kaleb a seis años ocho meses de prisión, por el delito de tráfico internacional de drogas; se trató de la condena mínima que pudo obtener por el crimen cometido, pues el actor, que en ese momento tenía 26 años, confesó para que su pena fuera reducida.

Pardo Maldonado podrá abandonar la prisión el 26 de mayo de 2026, luego de pagar una indemnización al Estado peruano de 2 mil 700 dólares; cuando cumpla su condena y no podrá volver a pisar Perú.

Luego de que tuvieran lugar estos hechos, Helena Rojo fue buscada por diferentes medios de comunicación para conocer su postura, pero toda vez que fue cuestionada por la situación legal de su nieto, la actriz se mantuvo en completa discreción, sin que eso impidiera que manifestara su falta de consentimiento a las prácticas ilícitas como en las que el joven había estado involucrado.

Aurora Valle fue una de las periodistas que entrevistó a Rojo en aquella época; en cuanto doña Helena escuchó el punto que la reportera le estaba planteando, le dejó muy en claro que había temas que no tocaba, por más que la prensa insistiese en el mismo punto:

"Yo soy esta persona que puede poner un refrigerador y no va a entrar nadie, lo único que te puedo decir es que agradezco el respeto".

Este fue el único comentario que emitió:

"Como ya había dicho antes, cada quien escoge su vida, y, aunque me duela, cada quien escoge su vida, (...) el tiempo pasa y las cosas pasan, lo único que no tiene remedio es la muerte, cuando pierdes a alguien y ya no hay más remedio, el tiempo pasa y el dolor baja".

