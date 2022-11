Esto opina Laura Zapata del último éxito musical de su media hermana Thalia

Thalia estrenó hace casi un mes “Psycho B**ch”. Allí ha dejado en claro que si hay algo a lo que no le teme es a la evolución de su música. Sin dejar atrás sus raíces, la esposa de Tommy Mottola volvió a meter en las cadenas de música un nuevo himno en la música pop que ya suena en varios países del mundo. Un nuevo éxito en su carrera podríamos decir.

Sin embargo, lo que todos buscaban saber en el país era la opinión de la hermana de Thalia ante su nuevo sencillo. Desde que falleció su abuelita han quedado enfrentadas. Los gastos de mantención de la señora fueron el motivo de la discordia. Las idas y vueltas han sido constantes en los digitales donde Yolanda Andrade ha oficiado de vocera de la cantante.

Así que apenas se pudo, los reporteros se fueron directo a Laura Zapata para saber cómo va todo entre ellas. Incluso la actriz de “Siempre reinas” llegó a dejar en claro que no descarta en algún momento retomar el diálogo con su hermana.

“Probablemente la decisión que yo tomé sea cambiada cuando tenga un regreso de lo que yo pedí, pero como no lo he tenido, entonces no me importa”, aclaró Laura Zapata en una entrevista reciente. Si bien se mostró bastante cerrada a una posible reconciliación familiar, lo cierto es que tampoco negó que exista tal posibilidad más adelante pese a los condicionamientos que exige.

Qué dijo Laura Zapata sobre el nuevo sencillo de Thalia

Hasta un tiempo antes del fallecimiento de doña Eva, Thalia y Laura Zapata trataron de llevar un vínculo bastante cordial. Sin embargo, luego de las revelaciones de la presentadora de “Montse & Joe” todo empeoró. Tal vez sea por ello que la actriz haya intentado evitar responder sobre el nuevo éxito de la cantante.



¡Laura Zapata opina sobre el nuevo sencillo de su hermana Thalía!#VLA #YoCreoEnTri pic.twitter.com/Apzqkrwb4l — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 22, 2022

Hastiada de la pregunta, Laura Zapata terminó por dar una opinión al respecto. Si bien hasta el momento “Psycho B**ch” ya casi alcanza los dos millones de reproducciones en YouTube, que siguen creciendo, al parecer la actriz ha preferido omitir el nuevo éxito de su hermana. “No, no lo he escuchado… ¡no me importa!”, sostuvo y dejó en claro que “insisten, el chisme, no lo he escuchado (el tema) no me importa”.