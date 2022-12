Esto dijo Demian Bichir al recordar a su “güera”, su esposa fallecida 

Demian Bichir quiere que nunca se olviden de su pareja Stefanie Sherk, fallecida en 2019, por lo que no dudó en destacar su paso por esta vida en torno al estreno de “Un cuento de circo & a love song”, cinta que él dirigió en 2016 y ella protagoniza. “Ella siempre tuvo ese personaje, una mujer fuerte. Hay un amor que le tendré a la güera siempre”, expresa el histrión.

“Todo Puede pasar”, María Conchita respecto a México

La actriz y cantante María Conchita Alonso, quien en el pasado se manifestó en contra del régimen de Nicolás Maduro y anteriormente de Hugo Chávez, en Venezuela, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera, opina acerca de la realidad política mexicana que ella percibe.

“Todo puede pasar, cuando esto sucedió en Venezuela nadie se lo esperaba, cuando llegan políticos ambiciosos que no les importa la felicidad de nadie sino la de ellos es muy peligroso, pero en la unión del pueblo está la fuerza”, comparte María en entrevista.



Foto: Vía Instagram @mariaconchita_a

Gretell Valdez no quiere que los fans se preocupen

Gretell Valdez ya superó el problema de salud que a inicios del 2022 preocupó a sus fans pues anunció que le amputarían parte del dedo pulgar debido a una bacteria que podría convertirse en cáncer. Hoy, un mes después, asegura a EL UNIVERSAL que está mucho mejor.

“Ya me dieron de alta y ya se quedó atrás el tema de mi dedo, así que nada ya ni me acuerdo”, afirma la actriz. En redes sociales ha mostrado cómo quedó su dedo después de la intervención y realmente no es visible, aunque perdió la huella dactilar y parte de su uña.



Foto: Archivo El Universal.

