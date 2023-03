Esto dice la última canción de Cazzu, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan

Cazzu, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan se unieron para lanzar una colaboración con ritmo “cumbianchero”. El sencillo lleva el nombre de “Tú y tú” y ha superado todas las expectativas de este trío que sin dudas sorprendió tras el estreno del video. Desde que fue colgado en YouTube no ha parado de sumar reproducciones y en tan solo 24hs superó los 2 millones de clicks.

Lee también: Cazzu, la novia de Nodal, presume abdomen ¡y Belinda también!

El video que tiene a Los Ángeles Azules cantando junto a Cazzu y Santa Fe Klan tiene una letra muy pegadiza. Es que no solo lleva algo de romance entre sus acordes, sino que invita al baile con su ritmo. El clip fue grabado con un escenario típico del país en donde de fondo se aprecia el patio de una antigua vecindad en el centro del barrio de Tepito, ubicado en el corazón de la CDMX.

Cazzu era la única “extranjera” en esta colaboración de la que se ha hablado mucho en los últimos días. Pese a no ser mexicana al parecer ha logrado aprender mucho de Christian Nodal. Es que la trapera argentina se movía entre Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules como si fuera una ciudadana más en el video. Su estilo “cholo” en su vestimenta fue una de las cosas que más llamó la atención entre quienes ya lo vieron.

Lee también: Esto dijo Yolanda Andrade sobre la crisis matrimonial entre Thalia y Tommy Mottola

Cómo se grabó “Tú y tú”

El sencillo que lanzaron Cazzu, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan fue escrito por Horacio Palencia, Nina Minguez y Ángel Jair Quezada Jasso (Santa Fe Klan). Doc Elías Mejía Avante ya nos había adelantado que “Tú y tú” les iba a gustar “a todos” y la verdad es que no se confundió. Pese a que provienen de géneros muy diferentes los resultados de esta exitosa colaboración está a la vista.



“Yo creo que quedó muy bien y como dices es algo muy diferente, a los que participan generalmente con Los Ángeles Azules, pero yo digo que el video, la música y cómo se llevó a cabo lo de Tepito, estuvo padre”, señaló el Doc.

Lupita y Elías, de Los Ángeles Azules agregaron que “Tepito para nosotros es una plataforma muy importante, es donde se distribuía toda la cumbia sonidera antes, son buenos recuerdos, tanto para la gente, como para nosotros, fue muy bonito”.



Qué dice la letra de “Tú y tú”

Acércate, conmigo yo voy a cuidarte

De mi corazón ya no podré arrancarte

No dejo de pensarte, tú me enamoraste

Tus ojos, tu sonrisa y la forma de hablarme

Antes de ti yo no creía en el amor

Tú eres medicina para mi dolor

Solo contigo, me escaparé contigo

Solamente tú y tú y tú

Eres la persona que tanto esperé

En mis pensamientos estás tú

A dónde tú vayas te acompañaré

Por qué hago todo lo que me pidas

Por estar juntos toda la vida

Por ti convierto la noche en día

Solo por ti

Es que mi corazón quiere tu amor

Pero no sé si tú me quieres igual que yo

Te convertiste en mi obsesión

Ya no hay dolor

Desde que tu llegaste todo cambió

Me volví loco cuando yo te vi

Por qué yo quiero ser solo de ti

Ser algo más que amigos

Me escaparé contigo

Solamente tú y tú y tú

Algo en esta vida tuve que hacer bien

Para estar con alguien como tú

Qué me hace el amor sin tocarme la piel

Ya te lo ha dicho muchas veces

Qué esto que siento crece y crece

Lo más bonito te mereces

siempre tú, tú y tú

Solamente tú y tú y tú

Eres la persona que siempre esperé

En mis pensamientos estás tú

A dónde tú vayas te acompañaré

Por qué hago todo lo que me pidas

Por estar juntos toda la vida

Por ti convierto la noche en día

Solo por ti

Solamente tú y tú y tú

Algo en esta vida tuve que hacer bien

Para estar con alguien como tú

Qué me hace el amor sin tocarme la piel

Ya te lo ha dicho muchas veces

Qué esto que siento crece y crece

Lo más bonito te mereces

Siempre tú, tú y tú.