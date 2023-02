Esto cuesta la chaqueta de Pedro Pascal en “The last of us” que es furor en ventas

“The Last of Us” ya es todo un éxito del gigante de streaming que decidió llevar la historia del videojuego a la pantalla chica y hacer algunas variaciones. Esta adaptación transmitida por HBO Max cuenta con las actuaciones de Pedro Pascal y b en los personajes de Joel y Ellie respectivamente.

El contexto post-apocalíptico de la serie, ha hecho que los personajes tengan un look bastante particular y, sobretodo, resistente a los desafíos que se les van presentando para sobrevivir en Kansas City (esta es una de las diferencias con respecto al videojuego, en donde la trama sucede en Pittsburgh).

El éxito de la serie es tal, que además de sumar millones de espectadores tras semanas, también suma adeptos al look de Joel y sobre todo a su chaqueta color verde viejo, que aparece al final del primer episodio. Es por eso que la prenda es el objeto de deseo de muchos fans de la producción de HBO Max.

La prenda del personaje de Pascal es de franela y es muy resistente, quizás por eso la han elegido para ser parte del look del héroe, en el contexto de peligro inminente post-apocalíptico. Lo curioso es que no es ninguna chaqueta accesible o barata y pertenece a una colección de la marca Huckberry.

La colección de la cual forma parte este elemento textil se llama “Flint and Tinder” y se vende por aproximadamente 280 euros. Según esta firma, desde que el actor chileno la lució en “The Last of Us”, aumentaron sus ventas en un 170%. Lo curioso es que la producción jamás consultó disponibilidad en la empresa, ni tuvieron alguna comunicación por su uso, según información que recoge Esquire. Pero también mencionan que en Google las búsquedas de este producto han aumentado en un 159%.4