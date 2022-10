Este es el vestido de Ángela Aguilar ideal para este otoño

Ángela Aguilar es una de las cantantes de la música regional mexicana y gracias a su música y talento ha sorprendido a todo el mundo, no sólo por su voz, sino por la forma de vestir arriba de los escenarios. La hija menor de Pepe Aguilar demuestra que es una de las mujeres más lindas y a través de una serie de fotografías compartidas en la red social de la camarita dejó a todos boquiabiertos.

Hace unos días la cantante recibió dos nominaciones para los prestigiosos premios “Latin Grammy 2022” en la categoría de “Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi” y la otra nominación “Mejor Canción Regional” por el single “Ahí donde me ven”, esperemos que este año pueda ser una de las ganadoras, ya que en la edición anterior fue nominada y no se llevó ninguna estatuilla.



Ángela Aguilar, posando. Fuente: Instagram @angela_aguilar_

Lee más: Ángela Aguilar habló sobre como Flor Silvestre influyó en su vestuario

Sin embargo, en redes sociales Ángela Aguilar está arrasando, ya que es considerada toda una influencer. La artista de 18 años presumió una prenda única y se llevó todas las miradas en Instagram. Más de 230 mil likes en pocas horas tuvo el posteo y nos dejó en claro que es una de las mujeres más bonitas de México.

El vestido con el que Ángela Aguilar sorprendió a todos

Como se menciona al principio, Ángela Aguilar posó arriba del escenario con un vestido yucateco con flores bordadas y puntillas típicas, donde se mostró muy interesada en enseñarle a todo el mundo esta prenda única, confeccionada a mano al 100% por artesanas del sur del Estado, un regalo de la directora de la Casa de Artesanías de Yucatán, Beatríz Perarla y Chacón.



Ángela Aguilar, posando. Fuente: Instagram @angela_aguilar_



Ángela Aguilar, posando. Fuente: Instagram @angela_aguilar_

Lee más: Ángela Aguilar heredó su buen gusto al vestir,¿quién fue su gurú del estilo?

Lo particular del vestido es que está bordado a mano y las puntillas que adornan las terminaciones también están hechas a mano y cocidas para terminar la pieza. Este traje en particular es un conjunto de 3 piezas, las cuales van por encima de la cintura para marcar la silueta, y esta ocasión Ángela Aguilar le sumo una enagua para que luzca como el original. ¿Qué te pareció este look? ¿Te gustó como a nosotros?