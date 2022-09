Este es el supuesto culpable de la enemistad entre Karol G y Natti Natasha

Karol G es una de las cantantes más exitosas y queridas del momento. La colombiana nos ha obsequiado hits como “Bichota”, “Provenza”, la reciente “Gatúbela”, entre muchas más, e incluso la joven se ha animado a realizar diversas colaboraciones con artistas internacionales como Maldy, Mariah Angeliq, entre muchos más.

Sin embargo, los fanáticos de Karol G siempre se han preguntado por qué la colombiana no ha realizado alguna colaboración con Natti Natasha, otra de las máximas exponentes de la música urbana de los últimos años. Ambas lanzaron “Infiel” hace un par de meses, pero todo apunta a que las artistas no se llevaron muy bien durante las grabaciones de la canción.

Recientemente la revista “Vea” aseguró que Karol G y Natti Natasha no mantienen la mejor de las relaciones. Al parecer, en el 2018, mientras Karol G estaba en pareja con Anuel AA, ambos coincidieron en Cali con Cosculluela. Este, sin dudarlo, le pidió una foto y aunque ella aceptó, le solicitó que no la publicara para evitar problemas con su pareja.

Foto: Natti Natasha. Fuente: Instagram @nattinatasha

Sin embargo Cosculluela compartió de todas formas la fotografía con Karol G en sus redes sociales y esto desató malestar en Natti Natasha. “Eres el ser humano más mal intencionado del mundo entero, no tienes ni mi respeto ni mi admiración. Fuiste a mi camerino donde estaba con mi papá tranquila y con mucho respeto te recibimos, y lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esa guerra que tienen”, escribió Karol G en la publicación de Instagram.



Foto: Cosculluela. Fuente: Instagram @cosculluela

Un par de semana después Natti Natasha realizó una colaboración con Cosculluela y Karol G vio esto como una publicación. Como si todo esto fuera poco, otra artista se sumó al escándalo: Becky G. La intérprete de “Mayores” llamó a Karol G para que participara en “Sin Pijama”, pero esta se negó a participar.

Becky G decidió llamar a Natti Natasha, quien aceptó, y luego la canción se convirtió en un éxito. “Yo llamé a Becky y le dije ya es un hit, no hay necesidad de dar una imagen que no es, luego me llamó y me trató de convencer diciéndome no lo cojas tan personal, es para todos los gustos, es algo más divertido”, aseguró Karol G.



Foto: Natti Natasha. Fuente: Instagram @nattinatasha

Como si todo esto fuera poco, Natti Natasha ha realizado varios videos y transmisiones en vivo con Yailin La Más Viral, la actual esposa de Anuel AA. Sin embargo ninguna de las dos protagonistas ha salido a aclarar o a desmentir los rumores, por lo que habrá que esperar para ver si algún día las veremos arriba de un escenario juntas.