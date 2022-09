Este es el historial de Kim Kardashian con los vestidos incómodos

Kim Kardashian es un ejemplo de glamour en toda la extensión de la palabra, pues desde que alcanzó la fama su nombre se ha posicionado como uno de los referentes más importantes de moda, sin embargo, los atuendos que viste durante sus apariciones públicas, aunque impresionantes, pueden llegar a ser un tanto incómodos, al grado de que la han llegado a incapacitar de caminar libremente.

Kim K ha atravesado diferentes facetas de fama a partir de que se dio a conocer; hubo un tiempo en que ella, junto a sus hermanas, eran muy criticadas, su aspecto físico también fue objeto de burlas cuando subió de peso durante sus embarazos, pero en la actualidad se ha ganado el reconocimiento del público en general, luego de demostrar lo multifacética que puede llegar a ser, pues ahora, además de ser empresaria, estudia leyes y ha impulsado varias reformas para proteger a inocentes que fueron encarcelados.

Además de su activismo, Kardashian se ha convertido en una mujer muy atlética, pues en los últimos años ha abandonado muchos hábitos como la ingesta del alcohol y el consumo de alimentos ricos en calorías, además de que no va a ningún lado sin su entrenadora personal que la somete a rutinas muy estrictas de ejercicio, que la mantiene en un régimen de mucha disciplina, el cual se agudizó cuando se le presentó la oportunidad de usar un vestido que Marilyn Monroe hizo icónico en los cincuenta, el cual la socialité usó en la Met Gala de este año.

Fue a partir de ese evento que los reflectores pusieron sus ojos en la vestimenta de Kim, pues señalaron que sin importar lo incomodo que pueda producirle usarle un outfit, la famosa está dispuesta a sacrificarse por ser el centro de atención de las cámaras. Ahora, la publicación de un TikTok, posteado por una de sus mejores amigas, comprobó lo que muchas personas piensan, pues en el video se puede ver a la empresaria haciendo hasta lo imposible para transportarse de un lado a otro con un vestido brillante que no le permitía dar ni un solo paso.

Y aunque Kimberly lucía incomoda, lo cierto es que no es la primera vez que pasa una noche impedida de moverse libremente por lucir un lindo vestido, pues durante su aparición en la Met Gala de del 2019, diseñado por Thierry Mugler, del cual caían pequeñas gotas de crista alrededor de todo el atuendo, además de que estaba ajustado por una faja que apenas dejaba respirar a la estrella de los realitys.

La incomodidad que vivió fue documentada en uno de los capítulos de “Keeping up with the Kardashian” donde la celebridad era perseguida por todo su equipo, quien la asistía con un popote para que pudiese beber agua, una secadora para eliminar el sudor y maquillaje que le retocaban a cada provocación, mientras ella reía y decía que en cualquiera momento se orinaría encima, pues el diseñador el advirtió que luego de vestirse no podría ir al baño hasta el momento en que se retirase el atuendo.

