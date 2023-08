Este es el defecto que tienen Evaluna Montaner y Camilo que molesta a la familia

Los artistas Evaluna Montaner y Camilo conforman uno de los matrimonios más famosos del ambiente. Los jóvenes son dueños de una gran cantidad de fanáticos que los acompañan por sus despliegues sobre el escenario, pero además por formar parte de la familia del reconocido cantautor Ricardo Montaner.

Evaluna Montaner y Camilo. Fuente: Instagram @evaluna

Juntos se muestran como una pareja joven que tienen una particular forma de vivir y criar a su única hija, Índigo, a quien han decidido criar sin distinción de género y de quien no han revelado aun su rostro. Evaluna Montaner y Camilo viven su vida personal junto a la artística muy expuesta en las redes sociales.

Leer más: Camilo y Evaluna se convirtieron en centro de críticas por video con Índigo: “Payaso”

El defecto que tienen Evaluna Montaner y Camilo

Los cantantes forman parte del denominado Clan Montaner, la familia que ha logrado armar el intérprete de “Me va a extrañar” y que tiene una serie reality llamada ‘Los Montaner’. Es en este marco que todos comparten, capítulo a capítulo, las vivencias como artistas y Evaluna Montaner y Camilo nunca quedan exentos de protagonizar algunas de las anécdotas.

Evaluna Montaner y Camilo. Fuente: Instagram @evaluna

Fue uno de los hijos de jefe del Clan, Mau Montaner, quien reveló cuál es el defecto que tienen su hermana y el esposo de esta. El también artista, junto a su esposa Sara Escobar, fueron los encargados de expresarse en uno de los capítulos y dejar grandes revelaciones sobre la intimidad de Evaluna Montaner y Camilo.

Leer más: Evaluna Montaner: las veces que actuó en televisión y seguro no recuerdas

El hermano de Evaluna Montaner indicó que ella y Camilo son “acumuladores”. Si bien no dio demasiados detalles, sí dejó en claro que el famoso matrimonio tiene la costumbre de guardar muchas cosas que ya no utilizan o no necesitan, por lo que puede considerarse que tienen una conducta acumuladora y puede ser visto como un defecto que comparten.