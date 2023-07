Camilo y Evaluna se convirtieron en centro de críticas por video con Índigo: “Payaso”

Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas artísticas más tiernas e importantes de toda la industria musical latinoamericana, que hacen gala de tener una vida más que próspera y feliz.

Estos jóvenes se muestran todo el tiempo rodeados de amor con su espectacular familia alrededor y con el cariño que le profesan a su pequeña hija Índigo.

Lo cierto es que estos flamantes padres tomaron la decisión de no mostrar el rostro de su bebé para mantener un perfil bajo hasta que la pequeña sea quien tome sus propias decisiones.

Foto: Instagram @Evaluna

Muchas son las instantáneas o videos que vemos a diario de la feliz pareja en donde se llega a visualizar os piecitos, manos o a sus padres cargándola pero no de frente, pero lo cierto es que en el último posteo se vio otra faceta de la pequeña.

Fans de Camilo y Evaluna, molestos por estas dos decisiones sobre su hija Índigo

Las críticas a Evaluna y Camilo en redes

"Nuestras mañanas", expresó Evaluna en un tierno video en el que se ve a Camilo en la cocina batiendo huevos y haciendo que Índigo participe del desayuno.

"Ahora ponle los poderes" expresa Camilo, quien le pide a la pequeña que sople la preparación. Hay que decir que la bebé está sentada en su sillita y observa a su padre preparar un rico desayuno. El video que enterneció a todos, cosechó más de 370 mil likes y algún que otro comentario sumamente negativo que llamó la atención de varios usuarios.

Camilo y Evaluna fueron criticados por esta video pic.twitter.com/Z8LoIwX7bN — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 6, 2023

"No entiendo porque lo tienen que esconder"; "Ya me imagino la cantidad de gérmenes que le pasó Camilo a su comida cuando le sopló, deberás"; "Para mí son dos ridículos"; "Que vergüenza hacer eso con el hijo....o lo mostras o no lo mostras ....estás pavadas para que?", fueron algunos de los comentarios de sus haters, en los que coincidieron al ponerle a la pareja un emoji de payaso.

Aunque vale la pena aclarar que rápidamente este post se llenó de comentarios positivos y de críticas a todas esas personas que no soportan observar el amor que se tiene esta pareja.