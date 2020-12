Estas fueron las mejores series de 2020, según IMDB

Internet Movie Database (IMDb), la base de datos en línea que almacena información relacionada con películas, televisión y celebridades, reveló cuáles fueron las mejores series y docuseries de 2020, un año en que la televisión y el streaming han tenido especial importancia, debido a que las personas han pasado más tiempo en sus hogares producto de la pandemia del coronavirus.

Así, en relación a las series, la lista la encabeza "The Boys", una producción de Amazon Prime Video, cuya segunda temporada se estrenó en septiembre pasado. Basado en el cómic best-seller de The New York Times por Garth Ennis y Darick Robertson, la serie -que ya anunció una tercera entrega- trata sobre un grupo de vigilantes que se propone terminar con los superhéroes corruptos que abusan de sus superpoderes.

También lee: ¿Espíritu anti navideño? Recomendamos estas series y películas

El segundo y tercer lugares de la lista lo ocupan producciones de Netflix, específicamente "La Casa de Papel" y "Dark". La primera estrenó su cuarta temporada en abril pasado y la quinta entrega está en plena preparación. En tanto, la serie original alemana -que según los suscriptores es la mejor de la plataforma de streaming- lanzó en junio pasado su tercera y última temporada.

La clasificación continúa con "Ozark", también de Netflix, y "The Mandalorian", de Disney+. "Gambito de dama", que recientemente se anunció como la miniserie más vista de Netflix, ocupa el sexto puesto, seguida de "The Umbrella Academy", "Westworld" -de HBO y que en marzo estrenó su tercera temporada-, "The Witcher" y "The Crown", cuya cuarta entrega se lanzó el 15 de noviembre pasado.

Las mejores docuseries

En cuanto a las docuseries, la lista fue liderada por "Rey Tigre: Asesinato, caos y locura", la producción que Netflix estrenó en marzo pasado y que aborda la vida de Joseph Maldonado-Passage, alias Joe Exotic, el pintoresco dueño de un zoológico que alberga grandes felinos en Estados Unidos y que actualmente se encuentra en prisión tras haber sido hallado culpable de contratar a un asesino a sueldo para matar a Carole Baskin, su principal "enemiga".

El segundo y tercer lugar de la clasificación también lo ocupan producciones de Netflix: "El último baile", la emocionante serie que detalla la carrera de Michael Jordan y la trayectoria de los Chicago Bulls, y "No te metas con los gatos: Un asesino en internet", sobre el trabajo de un grupo de personas para dar con un psicópata que asesina gatos y sube videos a la red.

También lee: Más allá de la cancha, Maradona protagonizó series y películas

A continuación se ubica "The vow" (HBO); "Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico" (Netflix); "El asesino sin rostro" (HBO); "Con los pies sobre la tierra con Zac Effron" (Netflix); McMillions (HBO); "Pandemia: Cómo prevenir un brote" (Netflix); y "Justicia para el pequeño Gabriel" (Netflix).

Según informó Business Wire, las clasificaciones fueron elaboradas en bases a los datos de IMDbPro -página que requiere suscripción y está orientada a un público más profesional- sobre las vistas reales de páginas de cientos de millones de clientes de IMDb en todo el mundo.

nrv