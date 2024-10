Según el reporte anual de Reporteros Sin Fronteras, México sigue siendo el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo, con la muerte de 6 periodistas en 2023; una situación que ha llevado a muchos reporteros a emigrar a otros Estados o incluso salir del país, como ha sucedido con María de Jesús Peters, quien ha tenido que dejar su hogar en Tapachula, Chiapas.

“Para mí es importante seguir alzando la voz, para que exista realmente una libertad de expresión y no seguir en un estado de silencio, como el que estamos viviendo actualmente en nuestro país, en Chiapas, donde muchos de nosotros sí tenemos miedo de hablar de ciertos temas, y por lo tanto la gente no se entera, entonces ese derecho a saber la verdad, a estar informados no se ejerce”, explicó Peters.

Esta fotorreportera obtuvo en 2020 el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, y el Premio Nacional de Periodismo, por una imagen que retrató todo el drama de la migración en la frontera sur, en ella se ve a una mujer haitiana, suplicando por ayuda debajo de un portón en un centro de detención; pero es este tipo de trabajo el que la ha puesto en la mira de la delincuencia organizada.

Foto: Netflix.

Es justo esta realidad la que se retrata en el documental "Estado de Silencio", un proyecto impulsado por Diego Luna y dirigido por Santiago Maza, donde María de Jesús Peters, su esposo Juan de Dios García Tavish (Chiapas), Marcos Vizcarra (Sinaloa) y Jesús Medina (Morelos), dan su testimonio de lo que es hacer periodismo de alto riesgo en México.

“Se desnuda una parte de lo que es hacer periodismo en este país, el peligro que significa, a lo que nos exponemos, sobre todo los corresponsales de provincia que somos los más expuestos, y eso ha derivado en muchos compañeros que han sido asesinados; pero no se ha hablado desde el punto de vista de quienes tuvimos que huir para salvaguardar nuestra vida”, explicó la periodista sobre este film que llega el día de hoy a Netflix.

Foto: Netflix.

Para María de Jesús es muy destacable que una personalidad como Diego Luna, haya volteado a ver este sector de la comunicación y le hayan dado visibilidad a toda la problemática que se enfrentan en pro de informar. Santiago Maza, director de este documental, fue el enlace entre este grupo de periodistas y Luna, quien vio en sus historias algo muy importante qué contar.

“Nosotros somos los que damos voz y visibilizamos muchos temas, pero ¿quién visibiliza los nuestros? ¿Quién nos defiende? Por eso no es nada fácil ser los protagonistas de este film, porque la pasamos muy mal. La intención de esto, es dar a conocer al gremio de otros países, a las autoridades, a las organizaciones; que nos volteen a ver porque estamos muy desprotegidos en México”.

En este film, explicó Peters, la gente los verá cumplir su labor informativa en medio de balaceras, golpizas y acciones de amenazas, todo aquello que pasa un periodista cuando tiene que entrar al lugar de los hechos para narrar lo que está pasando, sobre todo quienes toman videos y fotos.

“Van a comprender lo que hacemos y porqué lo hacemos, cada uno de nosotros narra lo que significa el periodismo y darle voz a otras personas, sobre todo a las personas vulnerables. Esto para nosotros no es un simple trabajo, esto es algo que nos apasiona, nos emociona, lo llevamos en la sangre; no es un simple trabajo porque nuestra labor es muy importante para la sociedad, que debe estar enterada para formarse un criterio y tomar decisiones”.

Foto: Netflix.

María de Jesús señaló que tristemente lo que se ve en la pantalla con "Estado de Silencio", muy posiblemente sea lo que otro reportero vivirá el día de mañana, por lo que espera que con este documental las cosas cambien un poco para el gremio o al menos alguna organización los apoye si necesitan ayuda o protección.

“Hacer denuncia te pone en el ojo del huracán, así que Dios sabrá si me va a pasar algo, pero seguimos luchando y resistiendo. Pero puedo decir que ha valido la pena, porque lo que yo he vivido y narrado me ha dado satisfacciones muy grandes, porque no sólo sacas a la luz una situación grave, logras atraer ayuda, que esas personas que están en desgracia se les dé una respuesta o una solución”, finalizó María de Jesús Peters.