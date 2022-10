Esta es la razón por la que Adamari López rompió en llanto al presentar a un colega en redes

Adamari López es una de las actrices y conductoras más queridas de nuestro país y de Latinoamérica. La puertorriqueña eligió trabajar, formar una carrera y una familia en nuestro país desde hace varios años.

Tan fuerte es el amor de Adamari López con nuestro país que la conductora siempre comparte en sus redes sociales todo lo que realiza en el día a día para estar más en contacto con sus seguidores y fanáticos.

¿Por qué rompió en llanto Adamari López?

Telemundo decidió galardonar a Adamari López por cumplir 10 años en la empresa. Le entregaron un cubo con el número 10 grabado que denota la historia del trabajador en cuestión en el canal.

Adamari decidió compartir este logro en sus redes sociales y se acercó a una de las personas que más la han ayudado y apoyado en estos diez años en Telemundo: Ángel Raúl Román. La conductora aseguró que a él lo considera como parte de su familia, y la puertorriqueña no pudo contener las lágrimas.



Foto: Adamari y Ángel Raúl trabajando. Fuente: Instagram @angelraulroman

"Quiero presentarles a uno de los que es quizás más especial para mí, a quien conocí un poquito antes de entrar a la empresa y que ha sido un hermano, un gran amigo, a quien quiero mucho...", aseguró Adamari López en una publicación de Facebook.



Foto: Adamari y Ángel Raúl trabajando. Fuente: Instagram @angelraulroman

"Se llama Ángel Raúl Román y él también tiene un cubito", dijo Adamari López mientras intentaba sobreponerse de esa emoción. El compañero de Adamari lleva unos años más en Telemundo y ha vivido todos los momentos de la puertorriqueña, tanto los buenos como los malos. Román incluso ha estado nominado en 3 oportunidades a los premios Emmy por su labor como productor.

¿Qué dijo Adamari López sobre Ángel Raúl Román?

"Ángelito hace que todo el trabajo sea mucho más fácil y llevadero. Siempre me lleva de la mano, me tiene la información precisa, me regaña, me joroba... sé que voy bien guiada, cuando él es el productor de algún segmento, las cosas salen al dedillo", continuó Adamari.

"Solo quería compartir un poquito de un compañero y del esfuerzo tan bonito que se hace para llevar el programa de la mañana para brindarle lo mejor al público", concluyó López.