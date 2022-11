Esta es la principal condición de Sylvester Stallone para participar en nueva secuela de Creed

Rocky Balboa y John Rambo son, sin dudas, dos de los personajes más célebres de Sylvester Stallone. Es por eso que el actor ha puesto una condición para volver a interpretar al primero a sus 76 años, dentro de la franquicia de Creed. Si bien descartó ser parte de la tercera entrega, lo está pensando para la cuarta.

Fue en 2015 cuando Stallone protagonizó “Creed” junto a Michael B. Jordan. La cinta sigue la historia de Rocky Balboa, pero en su papel de mentor del hijo de Apollo Creed, un joven que tiene deseos y sueños de convertirse en un boxeador exitoso. Si bien en un momento el actor de 76 años tuvo dudas acerca de sumarse al proyecto, terminó siendo parte de la secuela.

¿Participará Sylvester Stallone de "Creed IV"?

La respuesta no existe todavía. El ganador de un Globo de Oro se ha expresado en algunas entrevistas en una posición en contra de que el productor Irwin Winkler conserve los derechos de la franquicia Rocky. “Ahora controla Creed. Me gustaría tener algunos de esos derechos de vuelta y que no se los pases a tus hijos. Creo que sería un buen gesto de un caballero de 93 años", fue contundente Stallone.

Es por este motivo que el tres veces nominado al Óscar se ha negado a formar parte de “Creed III” y no quiere saber nada con verla. Sin embargo, como tiene buena relación con su director, Michael B. Jordan, no descarta participar de una cuarta entrega. Acerca de este último, el protagonista de “Los indestructibles” mencionó: “Es un tipo agradable. Si con él logramos escribir una buena historia, no tendría problema en hacer Creed IV, siempre y cuando los productores no estén involucrados".

De esta manera, el actor dejó clara cuál es su condición: sin productores involucrados. Según Sylvester Stallone, su visión para "Creed III" era muy distinta a la que se verá en la película. El artista piensa que es "demasiado oscura”. Al respecto de esto, mencionó: "La llevaron en una dirección muy diferente a la que yo hubiera tomado. Les deseo lo mejor, pero yo soy más sentimentalista. Me gusta que mis héroes sufran, pero no de una manera tan oscura".