Esta es la película donde puedes ver a Daddy Yankee

México es uno de los países que ha tenido la suerte de presenciar “La Última Vuelta World Tour”, la gira despedida de presentaciones de Daddy Yankee, con la cual el “Máximo líder” del reguetón planea conectarse presencialmente por última vez con sus fans. El puertorriqueño ha visitado Monterrey y Tijuana, pero también fue furor en la Ciudad de México.

El pasado sábado 4 de diciembre los fans del artista de 45 años se congregaron en el Foro Sol para corear los éxitos que dejaron huella en el corazón de varias generaciones amantes del reguetón. Fueron cinco los conciertos de Daddy Yankee en el recinto y sin duda fue una verdadera fiesta para despedir a “The Big Boss”.

No hay dudas de que Ramón Luis Ayala Rodríguez ha marcado un antes y un después en el género de reguetón. El intérprete de “Llamado de emergencia” ha recorrido el mundo con los éxitos de seis álbumes de estudio y los innumerables sencillos de colaboración con otros artistas. Pero además del canto, el compositor también pasó por la esfera de la actuación.

¿Cuál es la película donde actuó Daddy Yankee?

Fue en 2004 cuando, con su fama adquirida por los álbumes “El Cangri.com” y “Barrio Fino”, el rapero se estrenaba en el mundo de la actuación. En ese entonces la canción “Gasolina” ya había traspasado las fronteras y era una de las más escuchadas en el mundo, en el género de reguetón.

El productor participó de la película “Vampiros” y si bien no tuvo un rol protagónico, fue una de las intervenciones cinematográficas más recordadas por sus fans. La cinta aborda las vivencias de Jonathan, quien tiene un encuentro con una mujer que resulta ser vampiro. Lo que sigue para el protagonista es tener que adaptarse a esta nueva realidad desconocida para él.

Daddy Yankee apareció con un personaje secundario de vampiro en la película de terror puertorriqueña, dirigida por Eduardo Ortiz y protagonizada por Jorge Dieppa. Pero no fue su única vez en el cine. Luego siguió “Talento de barrio”, una cinta que aborda los difíciles momentos que sufre un joven artista de las zonas pobres de Puerto Rico. Con el correr de los años, se lo vio también en “Cane”, “The Bold and the Beautiful” y “Pleasant Ave”, todos interpretándose a sí mismo, además de ser parte del documental de Héctor “El Father”, también en su propio personaje.