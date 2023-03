Esta es la palabra que jamás se debe decir en el rodaje de “The Last of Us”

La serie “The Last Of Us” se ha convertido en un éxito absoluto. Esta noche se verá el último episodio de su primera temporada y los fanáticos de la misma quieren saber todos los detalles y secretos de su rodaje.

La serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey causó mucho temor en los televidentes, ya que los infectados (‘clickers’ en inglés) poseen una apariencia terrorífica. Sin embargo los productores de la serie siempre tuvieron en claro que no querían que la apariencia de estos infectados se pareciera a algo antes visto.

Una de las palabras que estaba prohibida decir en el set de “The Last Of Us” era la palabra zombie, ya que los infectados no son zombies.

De esta forma los productores de “The Last Of Us” podían diferenciarse de otras producciones post apocalípticas como “The Walking Dead” o “28 Days Later”, entre otras.



Foto: The Last Of Us. Fuente: Instagram @thelastofus

Incluso en una entrevista que brindó Eben Bolter, el director de fotografía de “The Last Of Us” aseguró que nadie en el set pensaba en los infectados como zombies, simplemente eran infectados y no se les podía encasillar en ningún término genérico típico, en este caso la popular palabra ‘zombie’.

“No se nos permitía decir la palaba ‘Z’ en el plató”, dijo Bolter. “Era ‘infectado’. No éramos una serie de zombies. Claro que hay tensión y miedo, pero el centro de la serie son nuestros personajes, e Infectados es el obstáculo al que tienen que enfrentarse”, continuó Bolter, el director de fotografía de “The Last Of Us”.



Foto: The Last Of Us. Fuente: Instagram @thelastofus

Sin embargo esta no es la primera producción que decide no usar la palabra zombies. En le caso de “The Walking Dead”, la misma se inspira en los zombies, pero nunca se usó ese término para describirlos o nombrarlos.