Esta es la hermosa actriz que dejó el tenis para brillar en el Cine de Oro

La época del cine de oro mexicano nos dio estrellas que marcaron una época y una forma de actuar frente a la cámara. Algunas de esas celebridades lograron cosechar muchos éxitos, mientras que otros vieron sus carreras truncas.

Elda Peralta fue una actriz, periodista, profesora y escritora que nació el 28 de julio de 1932 en Hermosillo, Sonora. La joven incluso realizó estudios de Literatura inglesa, griega, francesa y española en University of London y la Université de París.

Leer más: Películas del Cine de Oro que no te puedes perder

El mayor sueño de Elda Peralta era ser actriz, y por ese motivo la joven abandonó el tenis profesional (deporte en cual le iba muy bien) para comenzar una carrera en el cine. Esto ocurrió en 1949. Quien convenció a Peralta de abandonar el tenis fue el escritor y periodista Luis Spota.

Leer más: El final de Sara García: La enterraron con su hija al ritmo de una canción de Pedro Infante

Spota incluso le consiguió a Elda Peralta sus primeros trabajos en el cine. Entre 1949 y 1965 participó en el Cine Mexicano en más de 30 películas, entre ellas: "Hipócrita", "La negra Angustias", "Necesito dinero", "Cárcel de mujeres", "Acuérdate de vivir" y "Chucho el roto", entre muchas otras.



Foto: Elda Peralta. Fuente: Twitter @showmundialshow

"Aquel cineasta, del que no diré su nombre, sobre todo porque ya murió, quiso pasarme por las horcas caudinas (así se le decía antes a la acción de someterse y hacer por la fuerza lo que uno no quería hacer). Me negué, porque tenía la rebeldía suficiente para no dejarme arrastrar", aseguró Elda Peralta.

La actriz incluso reveló que antes de empezar la filmación de una película le avisaron que la habían dejado fuera del filme, pero que podía cobrar dos días de trabajo. "Nunca fui. Lo ocurrido me causó un trauma durante mis 10 años de carrera, cada vez que decían ¡cámara! titubeaba y se me torcía un poco la boca", dijo Peralta.

Sin embargo con el correr del tiempo Elda Peralta desistió de la actuación y comenzó a trabajar como profesora y escritora. Muchos de sus trabajos los publicó bajo el seudónimo de Óscar Ayala (nombre de su padre y apellido de su madre).