Esposa de Valentino Lanus vivió su embarazo mientras se internaban en la selva

Por muchos años, Valentino Lanus fue uno de los galanes de la televisión más codiciados, sin embargo, el actor nunca se sintió satisfecho con el estilo de vida que conllevaba ser famoso, por lo que decidió alejarse de los reflectores e internarse en la selva, donde vivió y prosperó por años. De hecho, acaba de revelar que su esposa María vivió su embarazo en la época que se despojaron de sus bienes materiales para encontrarse.

El regreso de Lanus a la pantalla chica sorprendió a sus fans, pues hacía 11 años que no formaba parte de un proyecto en la televisión.

En principio, el actor se alejó del mundo de las telenovelas para cumplir su sueño de dedicarse a la fotografía; llegó a exponer su trabajo en importantes exhibiciones internacionales, pero con el paso del tiempo se percató que había otra misión que tenía que atender, despertar su sentido espiritual y reencontrarse con su humanidad.

Así lo rememoró en una reciente entrevista con Matilde Obregón, en la que reconoció que cuando tomó la decisión de alejarse de la televisión fue porque necesitaba alejarse de la toxicidad que produce la fama.

"Fui a destraumarme de la fama, lo tomé, puedo haber regresado; la carrera, la familia, los amigos, pero todo se borró para esta experiencia tan importante", dijo.

Fue entonces que con los años tomó la decisión de irse a vivir a la selva para conectar de manera absoluta con la naturaleza, momento que recuerda que abrió sus ojos por completo.

"La vida me enseñó, ahí internado en la selva, fue un milagro tan grande", destacó el actor de la telenovela "Tu vida es mi vida".

Valentino Lanus volvió a la televisión tras 11 años de ausencia. Foto: Instagram

El actor no recuerda si fueron seis los años -como se ha dicho- que pasó internado en al selva, pues en esa época dejó de usar reloj y de preocuparse por la noción del tiempo.

"Perdí la noción del tiempo porque hubo un periodo que no manejaba reloj, entonces me guiaba al subir al cielo y a observar, desde el Sol, su nacimiento, cómo tiene su rango, después de Luna, pero sin un proceso de calendario, sólo observación, no sé cuánto tiempo pasó, seguramente años", expresó.

Fue en esta búsqueda espiritual donde conoció a su esposa María, en un encuentro fortuito en la Quinta Avenida en el centro de Manhattan.

"Fue una conexión poderosísima", destacó.

Matahari Siliceo, pareja actual de Valentino Lanus. Foto: Instagram

Valentino confesó que, de hecho, ella ya vivía en la selva cuando él apenas pensaba en adentrarse en ella.

"La selva nos junto a los dos, es mi maestra de selva, ella ya vivía en la selva, me enseñó el fundamento de la selva; se llama humildad o te alineas o la selva se encarga que no salgas, quien conoce la selva sabe que es un lugar en lo que todo está vivo, no hay momento de desconectarte de donde estás porque sino te mueres", expresó.

La forma de ver el mundo de Valentino y María, tan coincidente, permitió que ambos consensuaran que su esposa viviera su embarazo en su vida en la selva, aunque el actor aclaró que el parto se realizó cuando ya habían abandonado la fauna selvática.

"Parte del embarazo fue en la selva y ya después nos movimos hacia el mar, queríamos estar frente al mar; fue toda una aventura, un parto de 36 horas, intenso", destacó.

En la actualidad, su hija María Magdalena tiene ocho años.

Valentino Lanús y su hija. Foto: Instagram valentinolanus_

Entro otras de las prácticas que realizaba para prosperar en la selva, Lanus destacó que se hizo de todas las noblezas de la naturaleza lo proveía, como nutrirse del Sol, del aire y del agua, del mismo modo que ejecutó prácticas de ayunos que consistieron en dejar de comer y beber hasta 10 días consecutivos.

También reconoció que, a pesar de vivir en la selva, estaban en toda la libertad de adentrarse en la civilización y tomar los recursos hechos por la humanidad para asistirse, aunque destacó que fueron pocas las ocasiones en que lo hicieron, pues eran tan felices con lo que las selva les otorgaba que sentían que no necesitaban nada más.

