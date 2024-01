Valentino Lanús responde a Jorge Kahwagi por supuesto fraude millonario y lo acusa de amenazarlo

Valentino Lanús es claro, él no estafó a Jorge Kahwagi con la venta de algunos artículos provenientes de la India, como este declaró hace algunas semanas.

Según las palabras del exboxeador, Lanús lo defraudó por alrededor de cuatro millones de pesos, pues después de haberle comprado varios objetos como cuadros de madera, marcos, entre otros, resultó que estos artículos desaparecieron.

Ahora, ante tales declaraciones, el protagonista de la telenovela “Tu vida es mi vida” alzó la voz para defenderse: “Es muy difícil platicar de este tema, porque nos ha causado una cantidad de problemas, no desde ahorita que lo anunciaron; (desde) antes. Es un tema familiar muy delicado y si esta gente supiera lo que ha provocado ahí estaríamos”, dijo en entrevistas con los medios después de la presentación del melodrama.

Lanús explicó que jamás engañó al también exdiputado, en cambio, él sí lo habría amenazado, aunque no detalló de qué manera: “Desde hace mucho tiempo no tenemos contacto con él y no hubo fraude. El señor cometió un abuso, abusó de su poder para amenazar y causar serios problemas”, agregó.

Aunque fue cuestionado al respecto, el histrión se negó a ahondar en el caso por motivos de seguridad, aunque sí destacó que existen muchas injusticias alrededor, aunque Jorge no quiera aceptarlo

“Yo también tengo mis reservas. Si supieran la historia, que no podemos contar por muchas razones, incluso por razones de seguridad, sería un absoluto abuso. Si la contara, estarían muy enojados. No quiero entrar en ese tema, pero sí hay un problema de completa injusticia. Las cosas no son como se pintaron y él lo sabe”, concluyó.

