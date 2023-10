Valentino Lanús retorna a la tv tras vivir en la selva y dedicarse a su familia

Durante seis años Valentino Lanús estuvo internado en la selva, experiencia que le dio mucho aprendizaje y satisfacciones, por lo que al finalizar esta aventura prefirió seguir alejando de la televisión para consolidar su familia y dedicarles absolutamente todo su tiempo.

“Estaba viviendo en los Estados Unidos en este último periodo dedicado a ser padre y esposo 100 por ciento, 24 horas, un gran privilegio esta labor, el trabajo más difícil que existe en el planeta: lograr consolidar una familia sana, despierta, llena de amor, es una de las misiones más grande que tenemos como seres humanos.

“Por mucho tiempo me alejé, se me ocurrió la travesura de irme a internar un día a la selva que me llamó, cuando te quiere ahí, te llama. Estar viviendo en selva pura es algo muy serio, no podemos imaginarnos, en la selva estás o estás porque si no, hay tarántulas, teníamos una serpiente viviendo con nosotros en el lugar donde vivíamos, una experiencia fascinante, pasaron milagros y aquí estamos”.

Ahora, Lanús se siente renovado para su retorno a la pantalla chica con el protagónico de la telenovela “Tu vida es mi vida”, que iniciará grabaciones el próximo lunes, en el que compartirá rol estelar con Susana González.

Dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel, el actor compartió cómo fue que decidió vivir la experiencia con la naturaleza en la Riviera Maya, en Quintana Roo con su ahora esposa, la instructora de yoga, María Magdalena.

Lee también: Wendy abre en reality la ventana de su intimidad

“Llegué un día de vacaciones y la selva me llamó, me quedé, justamente empecé a dedicarme a la yoga y pasaron cosas maravillosas, estaba feliz, pero no sabía que se podía ser más feliz”, indicó en entrevista.

Respecto a su pareja compartió que es muy espiritual y la conoció después de un “despertar importantísimo”. Y cree que si ella hubiera conocido al actor de antes no se hubieran gustado ninguno de los dos.

Valentino Lanús se alejó de todo

Esa vida fue un proceso en el que, dijo, se alejó de todo, incluidas cuestiones tecnológicas y de la televisión, por lo que ahora está dispuesto a estar de vuelta a la selva de asfalto.

“Cuando tienes una experiencia verdaderamente luminaria con grandes acontecimientos, la vida misma te lleva a la naturaleza para regresar y compartir, se rompe el espejo ilusorio de las cámaras, nos vemos como personas como amigos, como seres que estamos compartiendo, para mejorar nuestra forma de vivir”.

“Tu vida mi es mi vida”

La productora del melodrama “Tu vida es mi vida”, que hizo regresar a Lanús a la TV, es Angelli Nesma con quien previamente había hecho “Llena de amor” y “Amar sin límites”; se estrenará el 9 de enero por Las Estrellas.

“Es una historia de amor y esperanza donde descubriremos la fuerza de la unión familiar para luchar contra toda adversidad, vamos a tener mucha intriga, traiciones, secretos, es una novela muy esperanzadora y pondrán a nuestros personajes al límite de todos los problemas que existen”, afirmó la realizadora. No será una teleserie predecible, advirtió.

rad