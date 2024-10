La relación entre Mario Bezares y Briggitte Bozzo es como la de un padre con una hija, así fue siempre el trato que ambos tuvieron dentro de "La casa de los famosos México", sin embargo, en las últimas semanas circulan versiones que aseguran que Brenda Bezares, esposa de Mario, está celosa de Briggitte.

Brenda, quien además ha recibido críticas por siempre aparecer a cuadro con su esposo Mario, reconoció la buena relación que tiene su esposo con la actriz de 23 años, pero negó que entre ellos esté pasando algo más, pues Mario no sólo podría ser su padre, sino su abuelo, dijo.

"Mario y Brigitte tienen una relación padrísima, nada que ver, aparte podría ser su abuelo, no su papá, su abuelo", dijo con humor ante la prensa durante su asistencia a los Premios Eliot Media, donde por cierto Mario y Briggitte anunciaron juntos a uno de los ganadores de la noche.

Bezares contó que en las redes se crean chismes sin sentido, como éste, y reveló que la contactaron para decirle que tenía fotos que demostraban el supuesto romance entre Mario y Briggitte.

"Yo lo conozco, conozco a Briggitte, conozco a Mario, incluso habían amenazas de 'te voy a tomar fotos', pero es una niña, puede ser su papá", reiteró Brenda con una sonrisa.

Ante la insistencia de los medios y de que supuestamente en una reciente entrevista ella luce incómoda y celosa con la cercanía de Bezares y Bozzo, Brenda precisó:

"Por supuesto que no, todo lo hacen en mi cara, conmigo, no hay nada que esconder, mucho cariño, Briggitte es una niña muy amorosa y yo estaría muy mal si me encelo de ella, claro que no", finalizó.

Brigitte Bozzo ve en Mario Bezares a un papá

Briggitte Bozzo tachó de absurdo que la quieran relacionar sentimentalmente con Mario Bezares si él es como si papá, y afirmó que entre ellos hay una relación muy bonita, lo demás son sólo chismes, y aprovechó para opinar que Brenda, con quien también tiene una cariñosa relación, está recibiendo un hate que no merece.

"Mayito es mi papá", reiteró Briggitte, quien formará parte de la puesta en escena "La señora Presidenta" junto a Bezares, su esposa Brenda y Arath de la Torre.

rad