Esposa de Andrés García niega que Andrea se haya acercado a su padre

Margarita Portillo, la esposa de Andrés García negó que la hija del actor, Andrea, haya buscado recientemente a su padre, pese a que la conductora de televisión haya asegurado –a través de una publicación en su cuenta de Instagram- que hace seis días había vuelto a hablar con su papá.

Tras hospitalización, Andrés García vuelve a ver a sus hijos

En una entrevista para “Ventanenado”, Andrés y Margarita hablaron del reencuentro que el actor de 81 años tuvo con sus hijos mayores, Andrés Jr. y Leonardo, después de haber sufrido una caída que provocó que fuera hospitalizado.



Andrés y Margarita, su esposa. Foto: Instagram

En un vídeo de YouTube, donde el actor informaba acerca de su caída, su semblante lucía visiblemente afectado, por lo que sus seguidores y personas más cercanas se alertaron y buscaron el modo de acercarse a él, tal fue el caso de sus tres hijos –incluida Andrea García, la más pequeña- y amigos como Roberto Palazuelos, sin importar que, en la actualidad, se encontraran distanciados.

El actor de “Pedro Navajas” indicó al programa de televisión que vio a sus dos hijos mayores, hace unos días, en el puerto de Acapulco, Guerrero. García señaló que a Andrés Jr., de 53 años, lo vio en una casa ubicada cerca del hotel Las Brisas. Su primogénito se encontraba acompañado de un grupo de amigos, quienes lo recibieron con atenciones, según contó.



Andres García Jr., Leoonardo García y su madre, Sandra Vale. Foto: Instagram

“Estaba con unos amigos muy agradables, por cierto. Muchas gracias a todos ellos, me trataron muy bien”, refirió.

Para Andrés, el encuentro con su hijo mayor “fue un poco extraño”, pues –luego de tanto tiempo sin verse- fue como reunirse con un hijo distinto al que tenía antes: “Ya tiene otras actitudes, hablan diferente, les creció la panza”, bromeó.

Además, el actor detalló que su hijo vive de lo que le gusta, ya que está muy a gusto con su trabajo y recordó que, cuando era más joven, Andrés Jr. también se dedicó a la actuación, pero piensa que se retiró de la televisión porque ser actor puede llegar a ser “difícil, incómodo, demandante y no fructífero”.

En lo que respecta a su reencuentro con Leonardo, de 49 años, el actor no recordaba la fecha exacta en la que lo había visto, pero Margarita le trajo a la memoria que, la última ocasión en la que se habían reunido, había sido un día en que lo visitó en su departamento, donde se quedó a dormir porque había presentado algunos malestares estomacales: “Me quedé ahí porque no me sentía bien”, dijo.



Leonardo y Andrés García. Foto: Instagram

La familia García no se distancia, sólo es independiente

El actor reconoció que si no tiene un trato constante con sus hijos, se debe a que la familia García –empezando por él- siempre ha buscado su independencia, pues él abandonó la casa de su padre –Andrés García Calle- cuando tenía 17 años. “Parece ser que no nos gusta quien nos mande, cada cual quiere tener su propio territorio, y me imaginó que ellos también; no les gusta tener un papá que lo esté mandando como yo y entonces (toman) su distancia”.

Con su hija, Andrea García, todavía no hay acercamiento



Andrea y Andrés García. Foto: Instagram

Pero, aunque el actor volvió a verse con Andrés Jr. y Leonardo, Margarita dijo que Andrea no ha tenido acercamiento con su padre y también mencionó que no cree que Andrés García esté esperanzado en que su hija vuelva a buscarlo. “Son raros”, consideró. También expresó que desconoce si la hija menor del actor tiene deseos de acercarse.

Sin embargo, la actriz y conductora de 46 años publicó un vídeo, la semana pasada, en el que –entre lágrimas- lamentó que los medios de comunicación hubieran inventado versiones en las que aseguraban que Andrea había dicho que su padre llegó a abusar de ella.

“Es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño, yo nunca hice las declaraciones acerca de mi papá (…) Yo amo a mi papá”.

