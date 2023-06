Esmeralda Ugalde tiene la minifalda denim más chic de todas

Esmeralda Ugalde es uno de los rostros más carismáticos de la televisión además tener una exitosa carrera como modelo. “La Academia Bicentenario” en 2010 le abrió las puertas del ambiente artístico y es muy activa en sus redes sociales en donde comparte sus outfits y tendencia de moda.

Justamente su cuenta de Instagram parece un vestidor por la cantidad de combinaciones, de todo estilo, que sube para que sus seguidores se deleiten. Con una figura privilegiada que entrena a diario, la modelo exprime al máximo su estética para deslumbrar siempre con los atuendos y accesorios que elige.

Esmeralda Ugalde. Fuente: Instagram @esmeoficial

Esmeralda Ugalde no sólo suele ser noticia por sus outfis, sino que hace pocos días salió a desmentir rumores de romance con Christian Estrada y subió un video en sus redes sociales donde negó estas versiones. “Quiero aclarar esto antes de que avance. Saludos en especial para Javier Ceriani y Elisa Beristain. He recibido un mensaje y una foto de algo que me dejó sin palabras porque me impresiona mucho cómo pueden armar un chisme de pasillo y asegurar cosas que no sucedieron”, le dijo a los conductores de Chisme No Like.

“En el evento conocí a muchas personas, entre ellas a este chico, y sólo lo saludé de hola y adiós porque su hermano trabaja con Ana Bárbara”, aseguró Esmeralda Ugalde. Después de estas aclaraciones, quedó en evidencia que no está en pareja, o si lo está, no tiene intenciones de dar detalles.

Esmeralda Ugalde. Fuente: Instagram @esmeoficial

Mientras espera al amor, Esmeralda Ugalde lució un outfit muy casual pero con mucho estilo mientras se observa la caretelería de “Venga la alegría”. Una minifalda total denim muy chic fue combinada con botas cortas color nude. El contraste de colores lo aportó la prenda amarilla con cuello alto y un peinado con coletas largas que le dio un toque muy juvenil.