Esmeralda Ugalde se llevó todas las miradas con la minifalda blanca ideal para el calor

Esmeralda Ugalde es una de las actrices y conductoras más queridas de nuestro país. La ganadora de “La Academia Bicentenario” (2010) también es muy activa en sus redes sociales, y en plataformas como Instagram suele compartir sus outfits favoritos.

Esmeralda cuenta con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales y siempre mantiene una relación muy estrecha con sus fanáticos a través de esta red social.

En sus últimas publicaciones de Instagram, Esmeralda Ugalde se animó a lucir en su feed de Instagram un look compuesto por una camisa en color naranja, y un short en color blanco, una combinación súper alegre y colorida para lucir ahora en primavera.

Esmeralda Ugalde. Fuente: Instagram @esmeoficial

Incluso en sus historias de Instagram compartió un pequeño video donde se la ve que sumó a su outfit un sombrero y unos anteojos de sol.

“Hay algo que me gusta de ti, y ese algo me encanta”, escribió Esmeralda Ugalde en Instagram haciendo alusión a una letra de Wisin & Yandel en colaboración con Chris Brown. Sin embargo muchos se preguntan si esa frase es para alguien en especial o si solo quería ponerla en su posteo de Instagram.

¿Con quién está en pareja Esmeralda Ugarte?

En las últimas semanas comenzó a correr el rumor de que Esmeralda Ugarte estaba en pareja con Christian Estrada, pero rápidamente la joven publicó un video en sus redes sociales donde negó este rumor.

El rumor comenzó con los conductores de “Chisme No Like” y rápidamente se volvió viral. “Quiero aclarar esto antes de que avance. Saludos en especial para Javier Ceriani y Elisa Beristain. He recibido un mensaje y una foto de algo que me dejó sin palabras porque me impresiona mucho cómo pueden armar un chisme de pasillo y asegurar cosas que no sucedieron. En el evento conocí a muchas personas, entre ellas a este chico, y sólo lo saludé de hola y adiós porque su hermano trabaja con Ana Bárbara”, aseguró Esmeralda.