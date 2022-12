Escándalo de Los Caligaris revivió insultos de Tiziano Ferro a las mexicanas, ¿lo recuerdas?

El comentario que Federico Zapata, trombonista de Los Caligaris, hizo en referencia a la afición y el desempeño de la selección mexicana, generó toda una revuelta en redes sociales de un momento a otro, pues muchas y muchos usuarios de Twitter condenaron las palabras del músico, por lo que la agrupación argentina tomó la decisión de expulsarlo de la alineación; esta situación evocó lo sucedido con Tiziano Ferro cuando, hace más una década, el cantante italiano se expresó despectivamente de las mujeres mexicanas.

Las diferencias de opiniones deportivas llevaron a desatar un problema mediático que refleja la intolerancia, aún presente, entre los pueblos. Esto sucedió luego de que el comentarista mexicano, Paco Villa, publicara un tuit donde hablaba del comportamiento de Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la selección argentina, luego de recibir el Guante de oro en la premiación de Qatar 2022.

A través de ese mensaje, el comentarista de TDN externó que aunque Dibu le parecía un gran deportista, debido a su calidad como portero, pero no dejó pasar desapercibida su más reciente reacción en la que el arquero argentino colocó el Guante de oro que recibió a la altura de sus genitales, durante la celebración de la final de Qatar 2022, por lo que expresó que, ahora, sería más recordado por esa acción que por sus logros.

“El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe. Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen”, escribió el comentarista, originario de Colima.

Luego de colgar este post en sus redes, no todos los usuarios de Twitter coincidieron con su postura, pues Federico Zapata, integrante de Los Caligaris, contestó a Paco Villa, visiblemente molesto, al plantearle un panorama del desempeño de la selección mexicana y la reacción de su afición; por último, el músico remató con el uso del adjetivo “marica” para dirigirse al comentarista:

“Ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota… dejen de llorar, prueben con el futbol americano, con el béisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, marica”.

Y si bien, Federico Zapata se disculpó por este mensaje, al poco tiempo, la agrupación de la que forma parte tomó cartas en el asunto, de forma casi inmediata, al expulsarlo de su alineación, la cual se formó hace 25 años, en 1997.

¿Qué dijo Tiziano Ferro sobre las mujeres mexicanas?

Ante estos dichos, las redes sociales refrescaron el día en que, en 2006, el cantante italiano Tiziano Ferro se refirió despectivamente de la fisionomía de las mujeres mexicanas, denominándolas como “bigotonas”, motivo por el cual no podía considerar que fueran bellas.

Esta declaración tuvo lugar en una época en que el intérprete de “Tardes negras” se encontraba en uno de los momentos más prolíficos de su carrera, pues si bien desde inicios de la década, el cantante ya era reconocido en España y su natal Italia, fue en México donde alcanzó el mayor de los éxitos, al hacerse acreedor de dos discos de platino, luego de que lanzara su primer disco en español “Ciento once”.



Sin embargo, dicho éxito se irían en picada luego de su controversial presencia en el programa italiano “Che tempo che fa”, durante la primavera de 2006, donde el presentador del show le preguntó su opinión acerca de la belleza de las mujeres mexicanas, a lo que el cantante que, en esa época tenía 26 años, contestó que no podían ser consideradas como las más bellas del mundo, debido a una característica; los bigotes.

“No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto... ¿Me entiendes? Tienen bigotes… lo siento pero incluso ellas lo saben”, declaró mientras reía.

Tras esta respuesta, el conductor del show trató de mediar la situación, invitando al cantante a pedir una disculpa, ya que el comentario que acaba de hacer podía resultar ofensivo y que, a su parecer, las mexicanas eran las mujeres más bellas, sin embargo, el intérprete de “Alucinado” prosiguió, asegurando que Salma Hayek era la única mujer de nuestro país que le parecía bonita.

Y, aunque en esa época, las noticias que ocurrían en otro país no llegan con la inmediatez con que ahora lo hacen, la población mexicana se dio por enterada y, a pesar de que el cantante pidió disculpas tiempo después, la aceptación del público de nuestro país nunca volvió a hacer la misma.

“Fue un programa cómico; no fueron declaraciones serias, es una estupidez pensar que yo pienso eso de la mujer mexicana. Espero me perdonen y México me brinde una nueva oportunidad. Soy un ser humano, me equivoco y me equivoqué. Pagaré, lo sé”, expresó a través de una disculpa pública.

