“Es un género que se está imponiendo en las juventudes”: Chelo Ramírez, colombiano que incursiona en el regional mexicano

Chelo Ramírez, cantante de origen colombiano, describió el vínculo que existe en su país con la canción regional mexicana, comentó que muchas veces se piensa que no existe un vínculo de este género con público fuera del territorio mexicano, sin embargo, forma parte de la cultura de distintas naciones, incluyendo Colombia.

“De pronto no se ve, pero en Colombia nosotros también crecimos con su música, con grandes exponentes como Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Juan Gabriel, mi ídolo Luis Miguel, esta música es parte de nuestra cultura” aseguró Chelo.

Compartió que la motivación para incursionar en este género fue su formación musical, y tratar de ser siempre fiel con su propia identidad, respetando las raíces del género.

“Tengo un gusto muy grande por este género, y un respeto enorme por sus raíces, eso es lo más importante para decidir hacerlo, lo que me inclinó pues fue mi formación musical, siempre he tocado distintos instrumentos, llegué a tocar vallenato, pero lo que me gusta es que en este género (regional) todavía se conserva una expresión de música que me permite ser como soy, me permite expresarme como me quiero expresar, por su contenido musical, por sus letras etc”, y agregó “Uno como artista se acomoda donde siente que está la magia, que mi capacidad vocal se adapte al género, los contenidos, la musicalidad, en géneros como el reggaetón se tocan temáticas donde no me siento tan hábil”, acotó.

Además, Chelo toma en cuenta la influencia de grandes referentes de la música regional como es el caso de Christian Nodal o Grupo Firme, a quienes el cantante colombiano considera los principales artistas de la nueva ola del género, pero considera que si bien ellos han impuesto un estilo, él busca en lo visual y en lo musical expresar algo que lo identifique.

“Nodal es un gran referente en la nueva ola de la canción regional, y ese es el concepto que nosotros también hemos querido transmitir, al igual que Grupo Firme, pero quisimos respetar mucho mi esencia… Creemos que los géneros no deben tener un uniforme, todos nos expresamos diferente, entonces por respeto también no veía muy centrado vestirme de charro, como colombiano hay que respetar la musicalidad, pero podemos mostrar otro concepto visual, que al final es algo que me identifica a mí”, aseguró.

Consideró que la canción regional es un género que se está imponiendo en el mercado de la juventud actualmente, y con su propio concepto buscan llegar a ese público joven.

“Además, es un género que se está imponiendo en las juventudes, y eso también trato de plasmarlo en mi proyecto, dándole otra expresión respetando las raíces, pero queremos llegar a ese público joven con una propuesta diferente”.

La colaboración con Bebeto

En su nuevo tema donde tuvo una colaboración con Bebeto, cantante mexicano que ha tenido temas colocados como el número uno en México y en las listas de Billboard latino el artista cree que han logrado tener el recibimiento que buscaban.

“Una composición mía con mi equipo de trabajo, la produjimos en Colombia, por amigos llegamos a Bebeto, fue increíble la recepción que tuvo hacia el tema, y el público también la ha recibido muy bien, de los lanzamientos este tema ha sido de los más importantes, ojalá se vuelva un éxito”, declaró.

Actualmente, ambos artistas se encuentran colaborando para el lanzamiento de nuevos temas, y esto para Chelo es significativo, pues aseguró que Bebeto es uno de los cantantes que admira desde que comenzó a introducirse en la canción regional.

“Es una experiencia increíble, para mí él es un ícono de la música, las primeras canciones de banda que escuché fueron de él, entablamos una gran relación de amistad, se hizo mi parcero, y estuvimos compartiendo otro tipo de experiencias en Medellín, lo que permite que tengamos una muy buena comunicación, y una muy buena energía”, sentenció.

melc