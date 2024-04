“Es algo que no debería suceder”, dice director de “Profesión peligro” sobre la tragedia en el set de “Rust”

“La seguridad en el set es muy importante para todas las películas, sean de acción, drama, un western…”, señala el director de cine y ex doble de acción, David Leitch.

Esta reflexión llega en la promoción de su nuevo largometraje, “Profesión peligro”, en el que decidió profundizar en la labor de los dobles de acción, quienes se enfrentan a caídas, golpes y protagonizan explosiones, entre otras cosas, con el fin de crear la magia de una película y sin que el actor protagonista salga herido.

Pero también, es una meditación a pregunta expresa con respecto a una de las tragedias más recientes e impactantes dentro del mundo del séptimo arte: la ocurrida en 2021 en el set de la película “Rust” (un western), cuando la cinefotógrafa Halyna Hutchins murió a causa de un impacto de bala con un arma de utilería que estaba cargada y que maniobraba el actor Alec Baldwin durante un ensayo, la cual además hirió al director Joel Souza.

“Creo que hay muchos protocolos excelentes para todo eso y están ahí por una razón”, comenta Leitch.

“Las buenas producciones siguen esos protocolos para mantener a todos seguros y es triste cuando ciertas producciones no lo hacen y algo así (como la tragedia ocurrida en ‘Rust’) puede pasar, porque realmente es algo que no debería pasar en el set”, lamenta el director.

“Profesión peligro”, que David define como “una carta de amor al cine de acción”, tiene las actuaciones de Ryan Gosling y Emily Blunt, siguiendo la historia de Colt (Gosling), un stunt (doble de riesgo) que luego de regresar a la industria fílmica se ve involucrado en un crimen sin resolver.

Al estar centrada en mostrar lo que nunca se ve de un filme (pues la labor de un equipo de especialistas es hacer que todo parezca real), la película evidencia no sólo el trabajo de los stunts, sino también los props y utilería que ayudan a crear la magia y que son todos esos objetos que se utilizan en una escena y que, como en el caso de una arma, aunque parecieran reales, no lo son o no deberían estar cargados con munición real.

La cinta que en México llegará a salas de cine el 1 de mayo, se basa en la serie de televisión de los años 80 “The fall guy”.

Esta semana la supervisora de armas Hannah Gutierrez-Reed recibió la sentencia máxima de 18 meses de prisión por homicidio involuntario, por el caso del filme “Rust”, pues de acuerdo con AP “una jueza de Nuevo México determinó el lunes que la imprudencia de Hannah Gutierrez-Reed equivalía a un delito violento grave, a la vez que la acusada mostró pocos indicios de remordimiento genuino desde que fue declarada culpable en marzo.

“Los fiscales culpan a Gutierrez-Reed de llevar involuntariamente munición real al plató de “Rust”, donde estaba expresamente prohibido, y de no seguir los protocolos básicos de seguridad con armas”, detalló AP a inicios de esta semana.

Mientras tanto, Baldwin será juzgado en octubre por un cargo de homicidio involuntario por la muerte de Hutchins.