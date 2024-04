Erika Zaba, exintegrante de OV7, habla del fuerte accidente que la dejó en silla de ruedas

La artista Erika Zaba, conocida por haber pertenecido al grupo mexicano OV7, apareció en redes sociales utilizando una silla de ruedas, lo que generó sorpresa entre sus seguidores.

Esta vez, la famosa encendió la cámara de su dispositivo móvil para revelar que había sufrido un fuerte accidente que le provocó una fractura en el pie. Mediante su cuenta de Instagram, externó que el percance sucedió mientras vacacionaba con su hijo Emiliano en las montañas de Vail, Colorado en Estados Unidos.

Se trataba de la primera vez que llevaría al menor a realizar dicha actividad, así como el descanso que se tomaría luego de la gira por el aniversario 30 de su anterior banda, que desafortunadamente terminó en un tremendo susto.

En el clip donde también se ve su pierna con algunas protecciones médicas, compartió que actualmente se encontraba mejor. "Como saben, había planeado unas vacaciones de Semana Santa para llevar a Emiliano a conocer la nieve por primera vez, pero las cosas no salieron como yo esperaba ni como las había planeado", dijo.

Instagram oficial.

Describió que se rompió el tobillo cuando estaba esquiando en plena montaña, lo que, por supuesto, cambió todas las expectativas del viaje que tenía. "Estos 10 días que desaparecí de redes, no estuve del mejor humor. No entendía por qué me pasaban las cosas, no estaba bien, estaba frustrada", confesó.

Explicó que fue durante el segundo día de las vacaciones que se cayó y se atoró cuando de repente escuchó el crujido de su hueso: "dije 'no, no es nada', si me dolió, grité en ese momento y oí clarito tal cual, como cuando rompes el hueso de un pollo, así se oye la fractura".

A pesar de la frustración que enfrentó, explicó que también tuvo su momento de reflexión en el que se preguntaba por qué le había pasado la situación a ella y también si tenía algo que aprender al respecto. "No nada más es una distracción. A veces el mensaje de los angelitos, del universo, no vienen en envolturas no muy agradables, pero que en un futuro, al final del día, es un regalo", externó.

Además, especificó que no es preciso recurrir a una intervención quirúrgica, ya que aunque el hueso se fracturó, no sufrió desalineamiento. Sin embargo, indicó que debe llevar la bota ortopédica durante tres semanas hasta su próxima revisión, y mantener la pierna elevada, ya que de lo contrario podría requerir cirugía.